FORUM U ST. PETERSBURGU

Putin će satima odgovarati na pitanja 'zapadnih' novinara, evo kako bi to trebalo izgledati

B. S. / Hina

04.06.2026 u 08:53

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Alexey NIKOLSKY / AFP / Profimedia
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Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi u četvrtak odgovarati na pitanja 'zapadnih' novinara u Sankt Peterburgu.

Drugog dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu (SPIEF), Putin će se sastati s predstavnicima međunarodnih medijskih organizacija kako bi razgovarali o ruskoj unutarnjoj i vanjskoj politici, doznaje se od njegova savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova.

Prethodnih godina odgovaranje na pitanja novinara obično je trajalo nekoliko sati.

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Moskva koristi forum kako bi Rusiju predstavila na međunarodnoj sceni i, unatoč usporavanju gospodarskog rasta, pokazala otpornost nakon više od četiri godine rata u Ukrajini i zapadnih sankcija.

Događanje je u srijedu imalo težak početak nakon što je napad ukrajinskog drona izazvao uzbunu koja je trajala nekoliko sati. Dok su delegati pristizali na mjesto održavanja foruma, iznad dijelova grada mogao se vidjeti crni dim.

Prema informacijama Kremlja, za forum se registriralo oko 20 tisuća sudionika iz više od 100 zemalja.

Ruska vlada se nada da će ove godine privući više poslovnih predstavnika iz Europe i Sjedinjenih Država. Među sudionicima su delegacije Američke gospodarske komore i njemačkih tvrtki.

Njemačko-ruska gospodarska komora po prvi put u nekoliko godina organizira vlastiti događaj na forumu.

Na forumu prisustvuje i nekoliko zastupnika krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku. Političari su putovali u Rusiju unatoč savjetima njemačkog Ministarstva vanjskih poslova protiv tog putovanja.

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