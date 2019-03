Pupovac šuti tri tjedna: Odlazi li SDSS iz koalicije ili ne?

Hoće li SDSS napustiti vladajuću koaliciju ili će unatoč, kako sami kažu, crti koju su dotakli ostati uz Andreja Plenkovića? Pitanje je to na koje, gotovo tri tjedna otkada je čelnik te stranke Milorad Pupovac najavio odlazak iz koalicije, i dalje nema odgovora

Nakon što je vladajućem HDZ-u poslao poruku da je došao do crte koju ne može prijeći Pupovac je izbjegavao susrete s HDZ-ovim dužnosnicima, a na koalicijske sastanke nije dolazio. Na prvom koalicijskom sastanku iz redova SDSS-a nije se pojavio nitko, a ovaj tjedan na koalicijski sastanak stigao je samo predsjednik SDSS-ovog Kluba zastupnika Boris Milošević.

Govor mržnje koji, kao što je rekao, potiču i vladajući bio je razlog da prije gotovo tri tjedna Milorad Pupovac kaže - dosta je. Razmišljamo o izlasku iz koalicije, ustvrdio je tada Pupovac u ime SDSS-a. No nakon nekoliko tjedana razmišljanja još uvijek se nije ništa dogodilo, osim što je sam Pupovac zahladio odnose s Vladom.

Pupovac u Vladu nije stupio nogom, a nakon izjave o izlasku iz koalicije izbjegava i novinare. Prošli tjedan, kada je Predsjedništvo SDSS-a zaključilo da ipak neće odmah izlaziti iz koalicije, već da će razgovarati s koalicijskim partnerima, Pupovac se pred novinarima nije pojavio te su odluke javnosti prenijeli saborski zastupnici Boris Milošević i Dragana Jeckov.

'Donesen je zaključak u kojem smo konstatirali da smo došli do krajnje granice do koje možemo ići kao stranka, da smo došli do crte koju ne možemo prijeći u svrhu obrane temeljnih demokratskih vrijednosti, vladavine prava, slobode medija, međunarodnih obveza Republike Hrvatske, prava srpske nacionalne manjine i svega onog što je s Vladom dogovoreno i potpisano te usvojeno u operativnim programima koji se tiču srpske nacionalne manjine', kazao je tada Milošević.

U SDSS-u su tada zaključili da će razgovarati s koalicijskim partnerima, 'kojima je još uvijek stalo do navedenih vrijednosti i navedenih pitanja', te o tim razgovorima izvijestiti javnost.