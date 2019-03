Pupovac: Hrvatska se guši u govoru mržnje a pravosuđe se koristi za obračun s kritičarima

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac u emisiji Novi dan komenitao je prosvjed novinara za koji je rekao kako je to bio ozbiljan prosvjed i kako nitko nije mogao očekivati da će se skupiti više od tisuću novinara

'Kritičke i neovisne medije sudovi sude samo tako, a ako se to ne vidi od strane Vlade - mene kao člana Vlade to jako zabrinjava... Ne vjerujem da će novinari stati niti ćemo stati mi kojima je stalo do slobode medija', zaključuje.

Na pitanje je li to problem i za Hrvatsku, kada je u pitanju ugled zemlje, jer u Hrvatsku stiže delegacija međunarodnog medijskog udruženja, odgovara kako je delegacija trebala doći i ranije 'pa se sad to podudarilo s ovim na što upozoravaju novinarske asocijacije. Nema nikakve sumnje da će taj stav međunarodne komisije nesumnjivo odjeknuti, kao i neke druge teme koje opterećuju stanje u našem društvu'.