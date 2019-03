Pupovac opet odustao od izlaska iz vlade: Razgovarat ćemo...

SDSS na sjednici Predsjedništva stranke, održanoj u ponedjeljak, nije odlučio napustiti vladajuću koaliciju, već je ovlastio predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i Klub zastupnika SDSS-a da o cjelokupnoj situaciji razgovaraju s koalicijskim partnerima

'Predsjedništvo stranke je danas raspravljalo o odnosima u koaliciji, statusu stranke u koaliciji i donesen zaključak u kojem smo konstatirali da smo došli do krajnje granice do koje možemo ići kao stranka, da smo došli do crte koju ne možemo prijeći u svrhu obrane temeljnih demokratskih vrijednosti, vladavine prava, slobode medija, međunarodnih obveza Republike Hrvatske prva srpske nacionalne manjine i svega onog što je s Vladom dogovoreno i potpisano i usvojeno u operativnim programima koji se tiču srpske nacionalne manjine', izjavio je nakon sjednice predsjednik Kluba zastupnika SDSS-a Boris Milošević.