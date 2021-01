Pupovac o pokliču 'za dom spremni': Što je vrijedilo u ratu, ne može vrijediti u miru

Srpsko narodno vijeće otvorilo je u Glini Banijsku kuću za pravnu, socijalnu i humanitarnu pomoć stanovništvu pogođenom potresom. To je bila samo jedna od tema za razgovor s predsjednikom SNV-a Miloradom Pupovcem koji je vodio HRT.

SNV je prikupio značajna sredstva za pružanje konkretne pomoći. 'Podijelili smo 83 kontejnera, nešto mobilnih i kamp kuća u suradnji s donatorima iz Srbije, iz BiH, privatnim donatorima, vlastitim sredstvima. Golemu količinu građevinskog materijala koje ljudi kupuju ili sami kupujemo, timovi ljudi koji pomažu pri popravcima i naravno statičarima koji dolaze provjeriti jesu li kuće za korištenje. Još je ostalo u nabavi oko 40-50 kontejnera, neki stižu sutra, neki do kraja tjedna, a broj ljudi koji to treba je poprilično visok. Svi se borimo. Ovo što će Vlada dobiti do kraja mjeseca je također značajna količina. Uzdamo se da će ljudi u kratkom roku imati taj nužni smještaj, da će biti na toplom, premda skučenom', rekao je.

Govoreći o aferi Tušek Šimunić, Pupovac je rekao da su tu važne dvije stvari - s jedne strane klasičan pokušaj političkog pregovaranja između potencijalnih političkih partnera, te s druge strane greška što se prešlo u zonu pogodovanja ili traženja oblika koji mogu imati okus nečega što može vući na nedopustiva djela.

Upitan je li Tušekova greška dovoljna da sam podnese ostavku, Pupovac je rekao da vjeruje da će njegova stranka znati naći rješenje. 'Ako je nešto problem za stranku i zastupnika, taj problem treba riješiti. Bolje da ga riješe u dogovoru nego da im to predstavlja teret', rekao je.