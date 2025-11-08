Pupovac potvrdio da će policija čuvati srpske ustanove: Zašto se nakon 35 godina opet ratuje protiv Srba?

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac incidente u Zagrebu i Splitu ocijenio je napadom na ustavni poredak i kulturnu autonomiju. 'Zašto se nakon 35 godina ponovo ratuje protiv srpske manjine?', pitao se u intervjuu za Hrvatski radio te je zbivanja povezao s jačanjem desnice i potrebe za obračunavanjem s vladajućom politikom i ustavom

Tijekom gostovanja u emisiji 'Intervju tjedna' Hrvatskoga radija predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osvrnuo se na jučerašnji incident u kojemu je u Zagrebu ispred Srpskog kulturnog centra uoči otvorenja izložbe 'Efemeris - legat Dejana Medakovića' skupina od pedesetak mladića odjevenih u crno s maskama na licima skandirala 'O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država'. I taj se događaj održavao u sklopu Dana srpske kuture, a kako je kasnije izvijestila policija, reakcijom interventne policije sprječeno je protupravno ponašanje.

'To nije bilo lijepo za vidjeti ni za čuti. Mahom mladi ljudi su došli zbog zastrašivanja, htjeli su na neki način odvratiti ljude od te izložbe, no izložba se otvorila', kazao je Pupovac i dodao da bi nadležna tijela trebala čuvati ustavni poredak. Upravo ova zbivanja su, smatra, udar na ustavni poredak i potrebna je zaštita civilizacijskih normi, zbog čega će, rekao je, sve srpske institucije u Hrvatskoj do daljnjega biti pod policijskom zaštitom. Izrazio je žaljenje zbog smjera u kojem idu 'ti mladi ljudi'

'Da, svugdje gdje se održava neki događaj srpske zajednice, bit će popraćen policijom', rekao je. 'Navikli smo raditi pod takvom vrstom pritiska, ali ako ljudi dođu s kapuljačom i maskama, to je prijetnja. Ako ljudi veličaju Nezavisnu Državu Hrvatsku ispred kulturnog centra, ispred onih koji su bili žrtve tog režima, to je prijetnja'. 'Taj problem koji se usmjerava prema Srbiji, to se vraća Hrvatskoj, taj problem koji se usmjerava prema srpskoj zajednici, to je udar na ustav, rekao je u emisiji Prvog programa Hrvatskoga radija i naglasio da je zajamčeno pravo na kulturnu autonomiju.