Ljudi u crnom ispred srpskog centra u Zagrebu: Pupovac i Korlaet bili unutra

Interventna policija je u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici spriječila maskirane muškarce u kapuljačima pri ulazu u prostorije Srpskog kulturnog centra. Danas se tamo, povodom otvaranja Dana srpske kulture , trebala otvoriti i izložba 'Efemeris - legat Dejana Medakovića '.

Pedesetak ljudi u crnom s fantonkama skandira 'O, Hrvatska nezavisna država', a policija ih rastjeruje i lovi po gradu. Prema informacijama Jutarnjeg lista , interventna policija se pojavila jer je među navijačkim skupinama tijekom petka kružio poziv na okupljanje u Preradovićevoj ulici.

'Idemo svi u Preradovićevu 23! Vidimo se svi danas u 18:30 na etnobiznis parkingu da potrubimo za ‘kulturu‘! Tko nema auto neka dođe pješice. Ako parking kojim slučajem bude zatvoren stajat ćemo ispred na cesti s autima. Zovi sve živo! Šalji dalje', jedan je od poziva u Whatsapp grupi.

Index.hr navodi da je jedan od navijača pljunuo njihovu fotoreporterku. Nakon što su navijači uz 'O, Hrvatska nezavisna država' te skandirali Za dom spremni, počeli su se razilaziti. Policija, je legitimirala nekoliko mladića u Dalmatinskoj ulici, ali ih je potom pustila. Osim što se Centru ne može prići, policiji dolazi pojačanje.

Video incidenta je na društvenim mrežama objavio i novinar Saša Kosanović.

'Srpski kulturni centar, Zagreb. Izložba se otvara za pola sata. Na ulici policija i hrpa klinaca pod kapuljačama. I par starijih koordinatora. O čemu je izložba? O legatu jednog bivšeg zagrebačkog dečka iz porodice Medaković. Nije bitno', napisao je Kosanović uz video.