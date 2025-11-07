spriječili napad

Ljudi u crnom ispred srpskog centra u Zagrebu: Pupovac i Korlaet bili unutra

Ivor Kruljac

07.11.2025 u 19:26

Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL
Interventna policija je u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici, spriječila maskirane muškarce u kapuljačima pri ulazu u prostorije Srpskog kulturnog centra.

Interventna policija je u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici spriječila maskirane muškarce u kapuljačima pri ulazu u prostorije Srpskog kulturnog centra. Danas se tamo, povodom otvaranja Dana srpske kulture, trebala otvoriti i izložba 'Efemeris - legat Dejana Medakovića'.

Pedesetak ljudi u crnom s fantonkama skandira 'O, Hrvatska nezavisna država', a policija ih rastjeruje i lovi po gradu. Prema informacijama Jutarnjeg lista, interventna policija se pojavila jer je među navijačkim skupinama tijekom petka kružio poziv na okupljanje u Preradovićevoj ulici.

Interventna policija u Preradovicevoj ulici gdje se ocekuje otvorenje izlozbe "Efemeris - legat Dejana Medakovica" cime se obiljezava i otvorenje ovogodisnjih Dana srpske kulture. Okupilo se i nekoliko desetaka ljudi u crnom. Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL

'Idemo svi u Preradovićevu 23! Vidimo se svi danas u 18:30 na etnobiznis parkingu da potrubimo za ‘kulturu‘! Tko nema auto neka dođe pješice. Ako parking kojim slučajem bude zatvoren stajat ćemo ispred na cesti s autima. Zovi sve živo! Šalji dalje', jedan je od poziva u Whatsapp grupi.

Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
Maskirani huligani skandirali fašističke pozdrave na otvaranju Dana srpske kulture u Zagrebu, stigla policija Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL

Index.hr navodi da je jedan od navijača pljunuo njihovu fotoreporterku. Nakon što su navijači uz 'O, Hrvatska nezavisna država' te skandirali Za dom spremni, počeli su se razilaziti. Policija, je legitimirala nekoliko mladića u Dalmatinskoj ulici, ali ih je potom pustila. Osim što se Centru ne može prići, policiji dolazi pojačanje.

Video incidenta je na društvenim mrežama objavio i novinar Saša Kosanović.

'Srpski kulturni centar, Zagreb. Izložba se otvara za pola sata. Na ulici policija i hrpa klinaca pod kapuljačama. I par starijih koordinatora. O čemu je izložba? O legatu jednog bivšeg zagrebačkog dečka iz porodice Medaković. Nije bitno', napisao je Kosanović uz video.

Na otvaranju izložbe, ističe Jutarnji, je bio i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, kao i zagrebački dogradonačelnik Luka Korlaet, te saborske zastupnice Ivana Kekin i Sandra Benčić.

Milorad Pupovac
Milorad Pupovac Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic

Vida TV je objavila i video na kojem je vidljivo kako huligani među autima bježe od policije.

Uskoro opširnije...

