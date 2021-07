Pupovac: Milošević ove godine neće u Knin na obilježavanje Oluje

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, govorio je o obljetnici vojno-redarstvene akcije Oluja, koja se obilježava idućeg tjedna, ali i drugim komemoracijama kojima bi trebalo pokloniti zasluženu pozornost

U Glini mjesto se stradanja zvalo Spomendom, a preimenovano je u Hrvatski dom.

“Ta tema je na stolu, još od prošle godine, od kako je potpredsjednik Vlade prihvatio poziv da napravimo proboj u politici sjećanja i izmirenja između Hrvata i Srba. Zato je ove godine na 80. godinu bio i potpredsjednik Vlade i državni tajnik Špiro Janović, no žao nam je što nije, kao drugi, položio ružu.

Volio bih da se Spomendomu vrati ime, a da Hrvatski dom, ako je potrebno, podignemo negdje drugdje. To je sporo, a kompliciraju različite političke strane”, rekao je Pupovac.

Boris Milošević ove godine neće ići na obljetnicu Oluje.

“Takva odluka donesena je na razini Vlade i SDSS-a. Mi ćemo se posvetiti drugim komemorativnim praksama, jer, kao što vidimo, kada nema te vrste izmirenja, to se prelijeva i dolazi do začaranog paklenog kruga, te sve što napravite jučer, danas ponovno može biti razoreno”, rekao je Pupovac.

Dražen Keleminec danima je uznemiravao stanovništvo u Srbu.

“Na kraju je policija reagirala, a obilježavanje Ustanka u Srbu prošlo je uz policiju. Najprije u policiji nekada ne znaju koje su osnove za udaljavanje nekoga. Policija je to mogla ovdje učiniti temljem članaka 3-5 Kaznenog zakona, zbog vrijeđanja po nacionalnoj osnovi, ZDS-a, kao i zbog toga što nitko nema pravo kampirati na javnoj površini protuzakonito. To je policija mogla riješiti odmah. No kada oni nešto naprave, kada podnesu kaznenu prijavu, sudac kaže da to nije hitno i da će se to riješiti u redovnom postupku”, rekao je Pupovac.

Postoje ljudi i grupacije, stranke, pa i važne nacionalne institucije, kod kojih ne postoji razumijevanje da je ZDS najsramniji pozdrav u hrvatskoj povijesti, kazao je.

“On ne bi smio imati pravo javnosti nigdje i nikada”, rekao je Pupovac.

Kazao je kako su imali prvi razgovor nakon zahtjeva da se o tome razgovara od strane predstavnika naroda žrtava.

“Ustanovili smo neke polazišne točke, razgovori će se nastviti, a tražit ćemo neku vrstu uporišta. Keleminec je sam po sebi beznačajan, ali on je vrh sante leda u kojoj je zbog različitih razloga, ratnih okolnosti, nesretne legalizacije HOS-ovih udruga, gdje je ZDS registriran kao dio amblema, ali i zbog naraslih desničarskih stavova – neki ljudi misle da bi Hrvatska danas propala kada bi prekinula vezu s tim”, kazao je Pupovac.

Ljudi danas ne znaju kakve je zločine počinio Ustaški režim, dodao je.

“Mi bismo htjeli postići to konsenzusom, a ne ucjenom. Da je netko shvatio ozbiljnost postupka, ne bi se samo HRT, Hina i N1 pojavili na komemoraciji. To znači da drugi ne razumiju…

Partnerstvo gradimo u Vladi i iznad Vlade. Vlada je najodgovornija i mora povući najhrabriji potez. Nije pitanje samo vrijeđanja nečijih osjećaja i sposobnosti Hrvatske da ne trpi”, rekao je Pupovac.