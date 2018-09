Pupovac: A vi ne biste bili nervozni na Plenkovićevu mjestu?

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gostovao je u Newsroomu N1 televizije gdje je komentirao je izbacivanje Darka Milinovića iz HDZ-a, ali i odnos prema Srbima u Hrvatskoj kao i komemoraciju uoči obljetnice Oluje, gdje je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uspoređivao Hrvatsku s nacističkom Njemačkom.

"Vidjet ćemo što će napraviti, hoće li ostati župan ili doći u Sabor i što će to značiti za vladajuću većinu. Ima čitav niz razloga o kojima trebamo brinuti. Jedan od njih su privredni subjekti poput Uljanika, revitalizacija Agrokora te druge aktivnosti koje moraju biti u fokusu Vlade. Ovo nisu poželjne i planirane stvari koje se događaju u strankama", rekao je Pupovac u razgovoru za N1.

Govoreći o ulozi Zdravka Marić a u slučaju Agrokor te sastancima kojima je prisustvovao, a nije ih prijavio Povjerenstvu, Pupovac je rekao da ako postoje indicije da je bio u sukobu interesa, za to postoje nadležna tijela i prijave Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa.

Na konstataciju da premijer reagira nervozno na pitanja o Agrokoru Pupovac je rekao: "A vi ne biste na njegovom mjestu?". Što se tiče pitanja političke odgovornosti, to pitanje je s ostavkom potpredsjednice Dalić jasno iskazano.

'Moj je zadatak kao predstavnika Srba u Hrvatskoj da budem tamo gdje se obilježava progon Srba', rekao je Pupovac.

Na pitanje manipulira li Aleksandar Vučić žrtvama progona u Oluji, Pupovac je poručio: 'Na dnevoj bazi se u Hrvatskoj čuju slične izjave. Živim s tim, surađujem s ljudima koji to rade', rekao je Pupovac koji smatra da se treba izraziti pijetet prema žrtvama.

Dodaje da trideset godina mora voditi politiku između dvije vatre. 'Bez obzira na to s koliko opekotina čovjek može proći, proći ćemo i kroz ovu situaciju', poručio je Pupovac.

Odgovorio je i na pitanje sjedi li Andrej Plenković na dvije stolice kada je riječ o odnosu prema Srbima u Hrvatskoj što se manifestiralo u posljednje vrijeme i kroz otkazivanje Festivala ojkače u Petrinji dok mu s druge strane srpska manjina osigurava većinu u Hrvatskom saboru

'Da je samo stvar dijela ljudi u HDZ-u, lako bi bilo, problem je nacionalan i nije od jučer. Andrej Plenković ima odgovornost, kako će to uraditi, na to vam u ovom trenutku ne mogu odgovoriti. To je velik teret. Kao što je manipuliranje žrtvama bilo problem krajem osamdesetih, tako je i teret i danas, kaže Pupovac.

Dodaje da su za to odgovorne i stranke, ali i crkve koje se usmjeravaju na reviziju prošlosti i na negiranje najtežih zločina kao što je holokaust. Kaže da se priča o žrtvama samo jedne strane, što nije njegova politika niti politika njegove stranke.