Puljak: Nećemo kopirati advente gdje se ljudi smrzavaju uz kuhano vino

Direktorica splitske Turističke zajednice Alijana Vukšić istaknula da će Splićani ove godine 'ostaviti sunčane naočale jer je to nešto po čemu se definitivno taj advent može razlikovati od svih ostalih'. "Svetog Nikolu i Lucu ćemo dočekati na Trgu Gaje Bulata, posvetit ćemo se klasičarima na Pjaci, a onda idemo do Stobreča, Žrnovnice i do Slatina gdje ćemo na jedan tradicionalni način obilježiti dane koji su pred nama. Građanima i ove godine poklanjamo predstavu u HNK, a potom ćemo balom u Hrvatskom domu uplesati u božićno vrijeme. Naposljetku dolazimo do koncerta na Rivi, dijelit ćemo i bakalar, imati kolendavanje, klape po kalama, pjacama i voltima", nabrajala je Vukšić.

Kako se moglo čuti, u zabavnom programu, među ostalima, nastupit će grupa Magazin, klapa Kambi, Frajle, 4 tenora, Hari Rončević, Matija Cvek, Detour, Alen Vitasović, Kuzma & Shaka Zulu, Željko Bebek, Siniša Vuco, Zoran Jelenković i brojni drugi.

U novogodišnjoj noći Splićane i njihove goste na Rivi će 'zagrijavati' Dubioza kolektiv.