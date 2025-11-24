Pula osvježava svoj javni prijevoz: 'Imat ćemo 12 buseva koji ne zagađuju zrak'

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin podsjetio je kako je ovog ljeta u Pulu stigao prvi električni autobus te je najavio da će tijekom sljedeće godine, prema planu isporuke do kraja listopada vozila stići u Pulu, nakon čega slijedi kratko vrijeme prilagodbe i probnih vožnji.

"Sasvim je izvjesno da ćemo za sljedeći Advent u Puli imati dvanaest potpuno novih autobusa koji će biti tiši, ekološki prihvatljiviji i znatno jeftiniji za svakodnevno korištenje", rekao je Grbin.

Dodao je kako će Pula imati "ne samo dvanaest potpuno novih autobusa, već dvanaest autobusa koji ne zagađuju zrak, koji će se Pulom voziti na struju, koji će proizvoditi puno manje buke, koji će štititi okoliš i koji će biti jeftiniji u svakodnevnom korištenju, jer je pogon na električnu energiju daleko jeftiniji od pogona na naftu i plin koji se danas koristi".