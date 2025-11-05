Pucnjave, tučnjave i prijetnje bombom: Sumrak sigurnosti u Novom Mestu i okolnim selima

Policija često intervenira u romskom naselju Žabjak, u blizini Novog Mesta. Dok rade na rekordnoj zapljeni oružja, već dobivaju dojavu o drugom incidentu. Okružno tužiteljstvo u Novom Mestu je evakuirano zbog lažne prijetnje bombom, a čini se da se napetosti samo povećavaju
Nakon ubojstva ugostitelja u Novom Mestu, koji je preminuo od zadobivenih ozljeda nakon što je pokušao zaštititi sina od nasilne skupine, slovenske su vlasti postrožile mjere kontrole.
Kako je za nanošenje teških ozljeda sa smrtnom posljedicom osumnjičen 21-godišnji pripadnik romske manjine, na vidjelo su izašli brojni problemi, a usred Novog Mesta je održan i prosvjed.
Policija Novog Mesta ima pune ruke posla. Tako su se, nakon pucnjave u obližnjem romskom naselju Žabjak, našli u situaciji da su istovremeno morali rješavati nekoliko kaznenih djela.
Kako piše 24ur, dok su čekali nalog za pretres kuće, u kojoj su pronašli tri pištolja, sačmaricu, automatsku pušku i 776 komada streljiva, dobili su dojavu građanina da ga je susjed ozlijedio. Ispostavilo se da je riječ o 38-godišnjaku koji je nekoliko dana ranije pucao u zrak, pa je policija privela njega i njegova maloljetnoga sina.
Povezani događaji
Sve se dogodilo još 28. listopada, kako je potvrdio Matjaž Štern, pomoćnik voditelja Sektora kriminalističke policije PU Novo Mesto. Tad su dobili nekoliko dojava o pucnjavi u Žabjaku, ali i dojavu da je u tom mjestu propucan krov na jednoj kući.
Policajci su pronašli nekoliko čahura, ali i rupe u crijepu krova jedne kuće. Istragom su kao osumnjičene naveli 35-godišnju ženu, 48-godišnjeg muškarca, njezina partnera, i još jednog 38-godišnjeg muškarca.
Upravo je posljednji sumnjivac zajedno sa sinovima pretukao sumještanina, dok je policija čekala nalog za pretres kuće koju koriste ranije spomenuti muškarac i žena. Pretagu su potom proširili i na kuću trećeg sumnjivca. Svo pronađeno oružje i streljivo je odneseno na forenzičku analizu kako bi se utvrdilo je li korišteno u još nekom kaznenom djelu.
Obećanje predsjednici
Među onima kojima je policija pokucala na vrata je i Zoran Grm, predstavnik romske nacionalne manjine koji se u subotu sastao s predsjednicom Slovenije, Natašom Pirc Musar te joj obećao da "će pokušati učiniti sve kako bi se u romskim naseljima prekinulo s pucnjavama i nasiljem".
Grm je na društvenim mrežama poručio da je pretres bio nezakonit, jer nije počinio nikakvo kazneno djelo. Dodao je da kod njega policajci nisu pronašli oružje.
Inače, protiv osumnjičenika za pucnjavu i premlaćivanje bi trebale biti podnesene kaznene prijave za izazivanje opće opasnosti, nasilništvo i nedopuštenu proizvodnju i promet oružja. Za svako navedeno kazneno djelo zapriječena je višegodišnja zatvorska kazna.
Treba dodati i da je Okružno državno tužiteljstvo u Novom Mestu tijekom srijede dobilo prijetnju bombom. Zgrada je evakuirana, a protueksplozijskim pregledom nije pronađena opasnost.