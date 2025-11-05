Pucnjave, tučnjave i prijetnje bombom: Sumrak sigurnosti u Novom Mestu i okolnim selima

Policija često intervenira u romskom naselju Žabjak, u blizini Novog Mesta. Dok rade na rekordnoj zapljeni oružja, već dobivaju dojavu o drugom incidentu. Okružno tužiteljstvo u Novom Mestu je evakuirano zbog lažne prijetnje bombom, a čini se da se napetosti samo povećavaju

Povezani događaji Sve se dogodilo još 28. listopada, kako je potvrdio Matjaž Štern, pomoćnik voditelja Sektora kriminalističke policije PU Novo Mesto. Tad su dobili nekoliko dojava o pucnjavi u Žabjaku, ali i dojavu da je u tom mjestu propucan krov na jednoj kući. Policajci su pronašli nekoliko čahura, ali i rupe u crijepu krova jedne kuće. Istragom su kao osumnjičene naveli 35-godišnju ženu, 48-godišnjeg muškarca, njezina partnera, i još jednog 38-godišnjeg muškarca. Upravo je posljednji sumnjivac zajedno sa sinovima pretukao sumještanina, dok je policija čekala nalog za pretres kuće koju koriste ranije spomenuti muškarac i žena. Pretagu su potom proširili i na kuću trećeg sumnjivca. Svo pronađeno oružje i streljivo je odneseno na forenzičku analizu kako bi se utvrdilo je li korišteno u još nekom kaznenom djelu.

Robert Golob stigao u Novo Mesto Izvor: Pixsell / Autor: BORUT ŽIVULOVIĆ/F.A. BOBO







