Psihologinja Nataša Jokić Begić o tome što je Stožer cijelo vrijeme koronakrize radio krivo

U HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 gostovala je psihologinja Nataša Jokić Begić koja je predstavila rezultate istraživanja o tome kako je koronakriza utjecala na zdravlje nacije

Navela je nekoliko stresnih događaja u proteklom periodu: promjena načina života uslijed naputka 'ostani doma', potres, odvojenost od starijih i ranjivijih članova obitelji te partnera ili partnerica, ali i to što ljudi nisu smjeli ići na svoje uobičajene preglede, što su doživljavali također kao ugrozu svoga zdravlja.

Ako dođe do drugog vala koronavirusa, Stožer u sve svakako treba uključiti psihologe koji puno znaju o ljudima, kaže Jokić Begić.

'Na kraju krajeva, sve što Stožer radi radi zbog ljudi, ne zbog virusa. Psiholozi puno dobroga mogu savjetovati u vezi toga kako usmjeriti ljude da slijede preporuke, ali i da istovremeno ne budu uplašeni. Previše straha stvara stres koji pak narušava imunološki sustav. Ljudi se sami po sebi mogu uključiti tako što će razgovarati s članovima obitelji. Naravno, zaštitite se, ali ostanite povezani, razgovarajte međusobno, osobito s djecom. Poslodavci također trebaju voditi računa da se zaposlenicima pod preporukom ili obavezom 'ostanite doma' sve seli u 60-70 kvadrata - dom im prestaje biti sigurno mjesto i postaje mjesto za sve, za posao, odmor, djecu koja su tamo išla u školu... Sve se prelijeva u jednom prostoru i oni koji teško uspostavljaju granice između posla i odmora najviše nastradaju', pojasnila je.

Komentirala je i jedan od nalaza istraživanja - onaj o seksualnim odnosima za vrijeme pandemije koji su kod jedne trećine sudionika izgubili na kvaliteti.

'To je bio očekivan nalaz', kaže Jokić Begić. 'Kvaliteta seksualnog odnosa i seksualna želja povećala se kod onih koji su za vrijeme korone bili razdvojeni. Oni su i idealizirali svoju vezu u odnosu na one koji su živjeli zajedno. Živjeti u partnerstvu je zahtjevno i može biti izraziti izvor stresa, ali i izraziti izvor zadovoljstva. Kako da bude izvor zadovoljstva? Samo ako si što češće pokazujemo međusobnu naklonost i smanjujemo antagonistička ponašanja, poput bezveznih obrecanja na partnera. Što više toga činimo, to je odnos lošiji', poručila je psihologinja.

Online nastava kao izvor velikog stresa

Istraživanje se dotaknulo i online nastave, ispitujući kako su je podnijeli djeca i roditelji.

'Roditeljima je bilo teže jer su svjedočili tome koliko se djeca muče. Srednjoškolskoj je pak djeci bili nešto lakše, dok je osnovnoškolskoj bili jako zahtjevno. Samim time i njihovim roditeljima koji su preko noći morali postati i učitelji i IT stručnjaci, upoznati se s raznim platformama. I djeca su se morala s njima upoznati, osmogodišnjaci kojima ipak treba njiihova učiteljica', kaže Jokić Begić dodajući da je koronakriza i mnogim studentima narušila mentalno zdravlje.

Na pitanje možemo li i u narednom periodu očekivati porast anksioznosti i depresije, rekla je da svakako možemo.

'Proteklih mjeseci stalno smo slušali o ranjivim skupinama, ali samo u kontekstu fizičkog zdravlja. Mi iz psihologije možemo također navesti određene ranjive skupine, djecu, pri čemu djevojčice imaju veće smetnje. U slučaju drugog vala, ali i inače, radi prevencije, škole svakako trebaju zaposliti psihologe da budu na raspolaganju djeci. I kronični bolesnici su rizični, kao i oni koji su prije imali psihičke tegobe. Jedna posebno mala skupina koju bih htjela istaknuti su i djeca koja su bila u bolnicama dok je ovo trajalo. Zabranjene su bile posjete roditelja i liječnici su činili sve, ali ponovno, sustav im nije dao sve što im treba jer nema brigu o psihičkom zdravlju ugrađenu u sebe', upozorila je.

O tome što je gore, potres ili Covid, rekla je kako je potres trauma, a Covid anksioznost.

'Koronavirus nema karakteristike traumatske situacije jer ne vidite da se nešto oko vas nešto konkretno dogodilo. Morate razmisliti o tome što će se dogoditi, točnije, morate to zamisliti. Svi oni koji su pretjerano išli na internet i širili slike iz Italije ili s intenzivne skrbi stoga su činili loše jer opasnosti nije bilo, ali ju je bilo lako zamisliti pa bi se cijelo tijelo pripremilo kao da se ona zaista i događa', objašnjava Jokić Begić.