Trebalo im je samo sedam minuta: Kako su lopovi uspjeli opljačkati Louvre

Izgrađena na zahtjev kralja Luja XIV, ova galerija sadrži kraljevsku zbirku dragulja i kraljevskih dijamanata , među kojima i tri povijesna: dijamante Regent, Sancy i Hortensia.

Usredotočili su se na „dvije izložbene vitrine“ u Apolonovoj galeriji, rekao je Nuñez.

Vrijednost ulova "neprocjenjiva je", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez, koji je francuskim medijima rekao da su lopovi pljačku izvršili za " sedam minuta ".

" Dragulj je pronađen u blizini Louvrea , trenutačno ga se procjenjuje", rekla je Rachida Dati na televiziji TF1, dodajući da "organizirani kriminal danas cilja na umjetnine" i da su "muzeji postali mete".

Prema francuskom dnevnom listu Le Parisien, kriminalci su ušli u zgradu s pročelja sa strane rijeke Seine, gdje su u tijeku građevinski radovi.

Kako su lopovi opljačkali Louvre?

Fokus istrage je na jugoistočnom kutu zgrade s pogledom na rijeku Seinu. Vidljive su velike, izvlačive ljestve, kakve se na primjer mogu vidjeti na vatrogasnom vozilu.

Najprije su razbili prozore, a onda ukrali 'devet komada iz kolekcije nakita Napoleona i carice', navodi se u izvješću.

Postavljene su na mehanizirano dizalo, vrstu koja se koristi po cijelom Parizu za dostavu namještaja u stanove na gornjim katovima.

Vrh ljestava dodiruje balkon i čini se da su tako trojica lopova pristupila jednom od gornjih katova, piše BBC. Bili su naoružani malim motornim pilama, prema policijskom izvoru. Nakon njihovog bijega pronađen je i skuter.

Pronađen skuter

Nuñez, bivši šef pariške policije koji je tek imenovan ministrom unutarnjih poslova, rekao je da se "nada" da će počinitelji, koji su pobjegli na skuterima, biti uhićeni "vrlo brzo".

Rekao je da se radi o "iskusnim" kriminalcima koji bi mogli biti "stranci". Nakon njihovog bijega pronađen je jedan skuter.

Muzej, koji je 2024. godine primio gotovo 9 milijuna posjetitelja, od kojih je 80% bilo stranaca, u nedjelju je na X-u i na svojim stranicama objavio zatvaranje iz "izvanrednih razloga". Uprava je za AFP rekla da "tragove i indicije želi sačuvati za istragu".

Na pitanje o mogućim nedostacima u sustavu nadzora, ministar unutarnjih poslova odbio je komentirati, ali je napomenuo da je sigurnost muzeja krhka.