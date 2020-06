Pitali smo psihologinju kakve će biti posljedice izolacije: 'Dobra je vijest to da iako iskustva kroz koja upravo prolazimo jesu teška i zahtjevna, ipak nisu nužno traumatična'

Bez obzira jeste li roditelj djece koja se i dalje školuju na daljinu i borave u 'kućnom' vrtiću nakon popuštanja mjera ili su se pak vratili među svoje vršnjake, ostaje otvoreno pitanje na koji će se način boravak u izolaciji odraziti na najmlađe. Moguće posljedice za školarce i predškolce te kako im pomoći za tportal otkriva psihologinja Sanja Jusufbegović iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

Neosporno je, dodaje, to da djeca u svojim grupama stvaraju posebne odnose koji su vezani uz zajedništvo i povjerenje, grupiraju se po posebnim sklonostima i sličnostima, što stvara bliskost i osnovu za prijateljstvo.

'U prijateljskim odnosima učimo se i načinima rješavanja nesuglasica, popuštanja i nametanja, što sveukupno dijete vodi ka zrelosti ne samo na socijalnom, nego i emocionalnom aspektu razvoja. Kad bismo se iz pozicije odraslih zapitali što znače prijateljski odnosi, odmah bi postalo jasno da su nam neki ljudi bliski, a neki ne. Možemo se zapitati što to neka prijateljstva, pa i u odrasloj dobi, čini trajnima još iz vrtića ili škole. To je na način djeteta prisutna otvorenost i neposrednost, spontanost koja ostaje u sjećanju, a koja nije ometena kasnijim naučenim obrascima ponašanja. Ako u prvim godinama života u roditeljima nalaze ogledalo svojih potreba i želja, poslije četvrte godine djeca to zasigurno počinju pronalaziti i u svojim prijateljima. Stoga je njihova igra s nekom djecom puna ushićenja, a s drugima, u kojima ne vide povezanost, jednostavno dosadna. Zato zadiranje u prijateljske odnose neku djecu može rastužiti, učiniti da se osjećaju osamljenije ili nesigurnije. No ipak, djeca koja su se ranije osjećala neprihvaćeno ili osamljeno u nekoj novoj skupini djece mogu naći dobru priliku za bolja iskustva', objašnjava ona.

Socijalna izolacija povećava anksiozne smetnje

Jedan od važnijih prediktora mentalnog zdravlja povezanost je s drugima, kaže Jusufbegović, stoga imamo velik razlog obratiti pozornost na djecu za koju uočimo da se u novim skupinama ne snalaze ili im je potrebna pomoć.

'Poznato je da općenito socijalna izolacija djeluje na način povećavanja anksioznih smetnji koje mogu biti prateći dio posttraumatskih proživljavanja. Ako se dogodi da djeca predškolske dobi počinju pokazivati strah od odlaska u vrtić, važno je popričati s odgojiteljima koji imaju prilike pratiti djetetovo ponašanje tijekom dana, pokušati naći razlog nelagode, a u slučaju da potraje dulje vrijeme - potražiti pomoć psihologa u vrtiću. Djeca koja su bila krenula u školu, a nalazila se u novim uvjetima i manjim grupama djece, također su početku mogla osjećati nelagodu, ali budući da su stariji, puno nam više o tome mogu i reći. Zbog svoje su dobi svjesniji činjenice da se razlikuju upravo po načinu na koji se obrazuju, a što može biti podloga za neke negativne emocije, poput razočarenja, osjećaja nepravde i neke vrste ljubomore koju možda i nisu u stanju pojasniti. To jednako vrijedi za one koji su ostali kod kuće, ali i one koji odlaze u školu', smatra psihologinja.