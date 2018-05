Prvomajska reportaža iz Splita: Oni koji rade nemaju previše vremena, ovi koji ne rade nemaju para

'Dobro se mi sjećamo velikih prazničkih marendi i prigodnih prvomajskih povišica, a toga više nemamo. Možemo prošetati po fažol na Marjanu, makar meni osobno i nije drago gledati siromašne bivše radnike ili profesore koji se bore za svoju porciju', kaže za tportal škveranin Ibrahim Duraković s kojim smo, kao i s dvoje njegovih splitskih sugrađana, konobarom Ivanom Ćurićem te profesoricom Hanom Leticom razgovarali o radu i pravima radnika

U splitski škver prvi put ušao je točno na svoj devetnaesti rođendan, davne 1981. godine. U početku je bio tokar, pa cjevar, da bi potom krenuo brusiti brodske elemente i konstrukcije. Već odavno dogurao je do pozicije koja se u sistematizaciji naziva 'brusač prve klase'. Sve do danas.

'Malo ljudi u našoj državi uopće radi, a još manje ih dobije priliku za to. Mi u škveru nekada smo plaće dobivali u buštama i taj dan u Splitu je bio gotovo pa praznik: izlazilo bi se u grad, kupovalo, častilo… Danas je sve to nekako stisnutije, zgrčeno. Škverani su nekada bili radnici, a danas su vojnici svoje firme koji nikada ne znaju kada će izaći s posla i hoće li im koja subota biti radna. Da, svjesni smo da tako mora biti i sretni da nam se barem plati', opisuje nam Duraković svoje viđenje s početka i kraja radnog vijeka. Već bi ga on bio zaključio samo da u međuvremenu nisu postroženi uvjeti za odlazak u mirovinu, pa ovako ima odguliti još pet-šest godina.

'Prvi maj? Dobro se mi sjećamo velikih prazničkih marendi i prigodnih prvomajskih povišica, a toga više nemamo. Možemo prošetati po fažol na Marjanu, makar meni osobno i nije drago gledati siromašne bivše radnike ili profesore koji se bore za svoju porciju. Od svega nam je ostalo samo nostalgično sjećanje na famoznih 'osam plus osam plus osam' jer većina ljudi uspjela je izgubiti i to', iskren je Duraković.

'Nije da smo nerealni, znamo što znači tržište ili privatno poduzetništvo, ali ipak bismo nekako voljeli da je rad na većoj cijeni. S druge strane, znamo da je nama u škveru još i dobro u odnosu na ono kako bi moglo biti', govori nam sugovornik. Kad dođe kući - a to je već desetljećima famozni 'hotel za samce' u koji ga je udomilo samo brodogradilište i za koji se njegovih stotinjak stanara ovih dana grčevito bori - prionut će dovršetku svoje šeste napisane knjige. Naziv joj je 'Bošnjaci u Splitu od 1916. do 2017. godine'.

Ivan Ćurić (32) od njega je dosta mlađi, pa se ni ne sjeća raskošnih državnih prvomajskih ceremonija i današnji praznik obilježit će onako kako je naučio. A on je, recimo to tako, pravi feštaš.