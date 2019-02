Prvi konkretni potezi u bojkotu HRT-a: Novinari izbačeni s presice SDP-a

Nakon što je SDP jučer najavio da se priključuje bojkotu HRT-a, jutros su poduzeli i prve korake. Naime, njihova ekipa zamoljena je da se udalji s press konferencije zagrebačkog SDP-a

Naime, već na početku zamolio je HRT-ovu ekipu da se udalji s press konferencije te pritom podsjetio da SDP do 2. ožujka i novinarskog prosvjeda bojkotira HRT. 'Do tada ne dajemo izjave za HRT, time protestiramo protiv najgoreg javnog servisa koji tuži svoje novinare', kazao je Maras.

Dodao je da HRT nisu ni pozvali na ovu press konferenciju, te da su vjerojatno došli vidjevši poziv na Hini.

'To nema veze s konkretnim kolegama koji rade na HRT-u, ima ih puno koji profesionalno rade svoj posao. Nažalost, ima ih 32 koji su tuženi od strane HRT-a, to je čin solidarnosti s vama javnim djeltatnicima koji prenosite informacije i to je čin protesta protiv takvog HTV-a... Mislim da SDP kao stranka, velika hrvatska stranka koja zastupa interese građana, mora reagirati, to je primjereno i ispravno. Pozivam sve velike stranke da naprave isto, bilo bi dobro da se i HDZ ponaša na ovakav način, ali očito njima odgovara ovakav HTV pa to neće napraviti. To je jedini razlog zašto smo se odlučili za ovakvu gestu', rekao je Maras.

Podsjetimo, SDP se pridružio dvotjednom bojkotu HRT-a pod nazivom 'Novinarstvo ne damo', koji su pokrenule nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava zbog čak 36 tužbi koje je HRT pokrenuo protiv novinara i drugih medija.

SDP u tom razdoblju neće sudjelovati u programima HRT-a pojavljivanjem u HRT-ovim emisijama niti davanjem izjava za HRT, a sve u znak snažne podrške tuženim novinarima i medijima. Kada je riječ o press konferencijama i zajedničkim izjavama za sve medije, iz SDP-a su pojasnili da će HRT-ove novinare zamoliti da odu i poštuju njihovu odluku.