Gripa uzela prvu žrtvu: Preminuo 50-godišnji muškarac

Epidemija gripe je na vrhuncu, a prva žrtva je 50-godišnji muškarac koji je, kako je dokazano, bolovao od toga virusa

'Od svih uzoraka koje smo analizirali, 46 posto bilo je pozitivno na gripu. O dolasku do ‘vrhunca’ gripe govorimo kada je to iznad 50 posto, a vrlo je vjerojatno da će se to postići ovaj tjedan', kaže Draženović napominjući kako to što idemo prema vrhuncu gripe i ne znači puno jer 'vrhunac nije nešto što traje jedan dan'.

'Lani je takav intenzitet vlado punih 13 tjedana', dodao je ovaj virusolog.

Najveći broj oboljelih očekuje se za desetak dana kada se učenici vrate u školske klupe jer se virus u zatvorenom brže širi, pa stoga iz HZJZ-a upozoravaju kako je važno poduzeti mjere prevencije poput pranja ruku i provjetravanja prostorija.