Pruga kod Križevaca opet otvorena za promet nakon sudara vlakova

Dionica pruge Gradec - Sveti Ivan Žabno od 21 sat otvorena je za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km/h, također su izvijestili iz HŽ Infrastrukture.

Iz HŽ Infrastrukture ranije su u ponedjeljak najavili da će sanacija biti završena kasno navečer te da će pruga za promet biti otvorena u utorak. Međutim, radovi su završeni tijekom večeri pa je pruga odmah nakon njihova završetka ponovno puštena u promet.

Prethodno je s mjesta nesreće uklonjen teško oštećeni putnički elektrobaterijski vlak koji je tijekom ponedjeljka polako tegljen prema Svetom Ivanu Žabnu.