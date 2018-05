Provjerili smo kako grad pod Marjanom dočekuje ljeto: Vrte se dizalice i praši se sve u šesnaest!

Tri milijarde kuna u iduće tri godine uložit će se u hotelski sektor na području Splita, grada koji ubrzanim tempom hvata priključak na listi najvažnijih hrvatskih destinacija i iz godine u godinu raste po stopama većim od 20 posto. Podatak je službeno iznio ministar turizma Gari Cappelli nakon nedavne sjednice Vlade, no on je vidljiv i golim okom: Diljem grada vrte se dizalice i praši se sve u šesnaest. Obišli smo nekoliko najvažnijih gradilišta i donosimo neke zanimljive podatke iz dokumenta Strateški marketinški plan razvoja destinacije Split te dijelove dviju strateških studija koje se upravo izrađuju

U sklopu strategije jedan od zanimljivijih detalja je dojam o gradu : u nizu anketa i fokus-grupa ispitivali su se stavovi građana i turista, pa se došlo do zaključka da Split znatno bolje kotira kod ovih drugih. Turisti su, naime, vrlo solidnom četvorkom ocijenili gotovo sve najvažnije segmente - od čistoće i uređenosti, plaža, kulturne ponude, atmosfere, gostoljubivosti i kvalitete smještaja do ukupnog zadovoljstva gradom kao destinacijom, dok su mu sami Splićani u svim kategorijama u prosjeku dali ocjenu manje.

Druga skupina naziva se free (slobodni), a čine je radno aktivni parovi i pojedinci u dobi od 35 do 46 godina koji također putuju cijele godine, vremenski su ograničeni, ali rado si ugađaju, manje su tradicionalni i poštuju multikulturalizam. Treća skupina pod nazivom (D)INKS su parovi i pojedinci od 25 do 34 godine sa solidnim primanjima, uklopljeni u globalizacijske procese, neovisni i autonomni te fokusirani na istraživanja, interakcije i emotivna iskustva.

Kombinacijom svih parametara pak stručnjaci su došli do poželjnih profila gostiju u budućnosti: na prvom mjestu nalazi se skupina nazvana empty nesters (prazno gnijezdo, op. a.), odnosno radno aktivni ljudi u dobi od 50 do 65 godina, čija su djeca napustila roditeljski dom pa sada putuju cijele godine, spajaju posao s odmorom i nisu previše cjenovno osjetljivi.

No zato se danas 'ziđa' na sve strane i realno je očekivati da će se to dogoditi idućeg ljeta.

U cijeloj toj splitskoj turističkoj ekspanziji međutim jedan segment dosad je vidljivo zaostajao: sve donedavno broj hotelskih postelja konstantno se kretao oko dvije tisuće, odnosno na razini na kojoj je bio i prije točno stotinu godina. U međuvremenu je grad dobio nekoliko desetaka sjajnih malih i luksuznih hotela , potom je preuređen i dograđen gradski biser Park, a prošle godine stali su se otvarati nešto veći i ozbiljniji objekti poput Marvieja i Cornara . No sve je to još uvijek malo i nedovoljno: s brojkom od 3180 kreveta u ukupno 35 hotela Split nije uspio dosegnuti cilj od pet tisuća, koliko je bilo planirano do 2015. godine.

Radovi traju punom parom i njihov dovršetak predviđen je za Uskrs iduće godine, no to ovisi o Gradskom vijeću Splita. Od lipnja do rujna, naime, u većem dijelu grada na snazi je zabrana izvođenja radova i ona se može zaobići tek posebnom odlukom gradskog parlamenta. Zahtjev je podnesen, no pitanje je hoće li se sjednica uopće održati.

'Zaista bi bila šteta da se to ne dogodi jer ovaj hotel donijet će veliku korist gradu i gradskom turizmu', kaže za tportal sam Kotarac.

Hotel je nazvan po Kotarčevoj obiteljskoj zbirci amfora starih preko dvije tisuće godina, zaštićenih kao nacionalno kulturno dobro. Imat će tri bazena i kongresnu dvoranu, a gotovo sve sobe i balkon s pogledom na more. Procijenjena vrijednost mu je 25 milijuna eura.

Ambasador

U sličnim problemima nalazi se Klaus Alex Birkestock, njemački kralj cipela, koji u samom centru grada na mjestu srušenog derutnog hotela gradi novi Ambasador. Luksuzno zdanje koje će nositi 'četiri plus' zvjezdice već je izvirilo iz temelja i njegovo otvaranje također je planirano za proljeće iduće godine - no zabrana radova ovog i idućeg ljeta efektivno bi mogla pomaknuti taj rok za šest mjeseci.