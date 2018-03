Amal i George Clooney uz brojna poznata lica na povijesnom prosvjedu

Na pozornicama diljem SAD-a, na društvenim mrežama i u povorkama, brojna su poznata lica pružila podršku učenicima koji su organizirali povijesni prosvjed 'Hod za naše živote' prosvjedujući protiv vatrenog oružja

Miley Cyrus u Washingtonu je izvela pjesmu 'The Climb' držeći znak na kojem je pisalo 'Nikad više', dok je pjevačica Jennifer Hudson zatvorila prosvjed otpjevavši pjesmu Boba Dylana 'The Times They Are A-Changin' u gospel verziji.

Hudson je i sama izgubila majku, brata i nećaka u pucnjavi 2008, a zajedno s učenicima iz škole Stoneman Douglas glasno je zahtijevala promjene.