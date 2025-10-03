Prosvjed u Ženevi prerastao u nasilje, ozlijeđeno petero policajaca

Prvotni mirni prosvjed u znak podrške flotili za Gazu, na kojem se okupilo oko 3000 sudionika, obustavio je promet u središtu grada te u četvrtak kasno navečer prerastao u nasilje. Takvi su sukobi u Švicarskoj rijetki iako su prosvjedi za Gazu postali učestaliji.

Izraelsko presretanje flotile izazvalo je prosvjede u Ženevi, Zurichu i Bernu, kao i u Italiji i Kolumbiji. Policija je u petak u izjavi izjavila da je jedna osoba uhićena i da je, nakon što je pet njihovih policajaca ozlijeđeno, pokrenuta istraga.