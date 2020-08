[VIDEO/FOTO] Prošlo je 13 godina od najveće vatrogasne tragedije u Hrvatskoj

U nedjelju se navršava 13 godina od kornatske tragedije, najveće vatrogasne tragedije u Hrvatskoj, koja je odnijela 12 mladih ljudskih života. Jutros su ispred Vatrogasnog doma u Šibeniku položeni vijenci.

Prema službenoj teoriji uzrok tragedije je takozvani eruptivni požar. Međutim dio javnosti kao i obitelji stradalih nisu prihvatili takvo objašnjenje, te i dalje smatraju da im nije do kraja otkrivena prava istina o okolnostima u kojima su stradali njihovih najmiliji.

Zbog odgovornosti za pogibelj vatrogasaca i propuste sudilo se bivšem vatrogasnom zapovjedniku JVP Šibenik Draženu Slavici, no on je 2013. u prvostupanjskom sudskom postupku oslobođen optužbi. No Vrhovni je sud srušio tu presudu, a novim suđenjem je Slavica krajem travnja prošle godine po drugi put oslobođen optužbi.