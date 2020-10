[VIDEO/FOTO] Prošetali smo se 'mjestom zločina': 'Najbolje da se Vlada i Sabor maknu odavde, korona, potres i sad ovo. Sve je to novo nenormalno'

Dan nakon što je Danijel Bezuk (22), iz zasad nejasnih motiva, u Zagrebu iz kalašnjikova teško ranio policajca Oskara Fiurija (31), dežurnog ispred Banskih dvora, zagrebački Markov trg i okolne ulice pod opsadom su policije

U Ćirilometodskoj tri novinarske, televizijske ekipe koje su se našle u problemu jer više neće moći loviti ministre za izjave na ulazu u Vladu te poneki saborski zastupnik. Jednom riječju – pusto.

Na obližnjoj zgradi, na kojoj se sanira šteta od potresa, tek je nešto življe.

'Đe si nas naš'o. A šta da ti kažem? Mali pobenavio. Sve je to od kuće došlo. Žao mi policajca. Šta mu je on skrivio? Valjda će bit dobro', govori nam jedan od radnika i moli da ga ne slikamo jer bi gazda mogao reći da 'daje izjave za novine, a ne radi'. Pitamo ga kako gleda na zabranu prolaska Markovim trgom. Dok se češe po glavi, dodaje da ga 'nisu pitali do sad ništa pa neće ni sad'. Eto, mi vas pitamo, pokušavamo ga odobrovoljiti, a on će samo kratko: 'Ma ja, bolan, ali nisi ti vlast.'