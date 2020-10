Promocija knjige u Gornjoj Jelenskoj superžarište koronavirusa: To je i za svjetske pojmove nezabilježeno

Čak 90 sudionika promocije knjige u Gornjoj Jelenskoj kod Popovače održanoj 25. rujna u Društvenom domu zaraženo je koronavirusom. Prema informacijama Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, ukupno je na promociji bilo oko 140 ljudi

'To je i za svjetske pojmove do sada nezabilježen postotak pozitivnih osoba, da od 116 testiranih s jednog događaja imamo 90 pozitivnih osoba. To je nešto nezabilježeno i za epidemiološka daljnja proučavanja', rekao je za Večernji list ravnatelj Zavoda dr. Inoslav Brkić. Na promociji nisu samo bile osobe s područja Popovače, nego iz svih dijelova Sisačko-moslavačke županije te nekoliko iz susjedne Bjelovarsko-bilogorske županije.