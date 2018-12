Promjenjivo oblačno uz maglu, pogledajte koliko će u srijedu pasti temperature

U unutrašnjosti će biti promjenljivo oblačno, ujutro mjestimice uz maglu. Na Jadranu će prevladavati sunčano, samo na krajnjem jugu još ujutro uz povećanu naoblaku

Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 4, na Jadranu između 7 i 11 stupnjeva Celzijevih.

U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno. U unutrašnjosti često magla, ponegdje će se zadržavati i veći dio dana, osobito na istoku, gdje može biti i inja. Više sunčana vremena na Jadranu i u gorju, osobito u prvom dijelu dana, dok se poslijepodne očekuje naoblačenje sa zapada.

Vjetar slab, duž obale ujutro mjestimice umjerena bura, a danju će okretati na umjereno jugo.

Najniža temperatura u srijedu bit će većinom od -8 do -4 u unutrašnjosti te od 0 do 4 na Jadranu, a najviša dnevna između -3 i 2 na kopnu te od 7 do 11 na obali i otocima.