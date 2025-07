Objavljeno kolika je šteta od nevremena po županijama. Vakula otkrio kako će biti ostatak ljeta

Promjenljivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti gdje će prijepodne pljuskovi ponegdje biti i obilni. Sredinom dana na Jadranu smirivanje vremena i smanjenje naoblake, no potkraj dana su na sjevernom dijelu ponovno vjerojatni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, prolazno moguće na udare i jak, na istoku i jugozapadni. Na Jadranu umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28 °C, prognoza je DHMZ-a za nedjelju

Kao što je i bilo najavljeno, snažno nevrijeme pogodilo je u subotu neke dijelove Hrvatske. Poslijepodne je tuča padala na širem području Karlovca, a tijekom noći velike količine kiše uzrokovale su bujice koje su otežavale promet na autocesti A6 između Zagreba i Rijeke. Zbog nevremena bile su prekinute su neke trajektne i katamaranske linije. Obilna kiša pogodila je otoke i mnoge gradove na obali. Najgore je sinoć, čini se, bilo u Karlobagu, gdje su pale velike količine kiše, a puhao je i jak vjetar. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je zbog mogućnosti većih oborina i grmljavinskog nevremena izdao crveno upozorenje za zagrebačku i karlovačku regiju, a narančasto za gospićku regiju.

Primorsko-goranska županija Od 21 do 23 sata, nevrijeme je zahvatilo šire područje Primorsko-goranske županije. Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je 80-ak dojava koje su se odnosile na poplavljivanje nekoliko kuća i izbijanje šahtova (Selce, Klenovica-Senj), srušena stabla, odron kamenja (na A8 iznad Poljane, D25 Karlobag-Gospić kod naselja Vidovac, D8 - Sveti Juraj, kod kampa Kozice prema Sibinju). Zabilježene su i oborinske poplave na A6, najviše u tunelima te se promet neko vrijeme odvijao otežano. Prekidi u opskrbi električnom energijom zabilježeni su na području Cresa. Zadarska županija Od 21:30 do 23 sata, nevrijeme je zahvatilo šire područje Zadarske županije. Županijski centar 112 Zadar zaprimio je 30-ak dojava koje su se odnosile na poplavljivanje kuća (dio Zadra - Bili Brig i Višnjik te Turanj), odrone na cesti (Seline - Rovanjska i Jasenice) te srušena stabla na prometnice i automobile (Turanj i Pakoštane). Osim toga zabilježeno je i nekoliko slučaja oštećenih telekomunikacijskih stupova. Sisačko-moslavačka županija Noćas od 00:10 do 01:11, nevrijeme je zahvatilo šire područje Sisačko-moslavačke županije. Županijski centar 112 Sisak zaprimio je 10-ak dojava koje su se odnosile na poplavljivanje prometnica i jedne podrumske prostorije u središtu Gline, intervencije ispumpavanja podrumskih prostorija (u Sisku i Petrinji) te prekid opskrbe električnom energijom korisnika na području Gline i Gvozda. Opskrba električnom energijom je vrlo brzo uspostavljena za većinu korisnika dok je i dalje bez opskrbe manji dio korisnika na širem području Gvozda. Grad Zagreb i Zagrebačka županija Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je sinoć, 27. srpnja, od 01:28 do 02:30, šire područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je 15-ak dojava koje su se odnosile na poplavljivanje i prodor oborinskih voda u više objekata u Horvatovoj ulici (Sv. Klara), poplavljivanje podvožnjaka u Škorpikovoj ulici te poplavljivanje nekoliko objekata u Maksimirskoj i Šulekovoj ulici (Zagreb), kao i poplavljivanje i prodor vode u jedan objekt u Kolodvorskoj ulici u Dugom Selu i prizemne prostorije hotela u Etanskoj ulici (Ivanić Grad). Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Matko Begovic / Makarska kronika Vakula otkrio kakav će biti ostatak ljeta Prema riječima meteorologa HRT-a Zorana Vakule, promjena vremena bila je jaka, ali ne toliko ekstremna kako se činilo. Frontalni poremećaj je djelomično prošao, no ciklona se i dalje zadržava iznad Hrvatske. Zbog toga se nestabilno vrijeme očekuje i u danima koji slijede – sve do srijede. Danas će kiša osobito padati u zapadnijim krajevima - središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Novi val nestabilnosti najavljuje se za drugu polovicu ponedjeljka, noć na utorak i utorak ujutro. Najmanje kiše palo je u istočnoj Hrvatskoj i dijelu Dalmacije, dok su ponegdje na sjevernom Jadranu, te u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj zabilježene značajne količine oborina, primjerice u Karlobagu, Senju, Delnicama, Bosiljevu, Karlovcu i na zagrebačkom Sljemenu. Olujni vjetar je zabilježen, no nije dosegnuo intenzitet onoga koji je pogodio Zagreb prije dvije godine. Vrhunac toplog ljeta imali smo krajem lipnja, početkom srpnja Vakula ističe da ljeto još nije gotovo, ali je malo vjerojatno da će temperature ponovno prelaziti 35 °C. U kolovozu se očekuje iznadprosječna toplina, no ne nužno velike vrućine. 'Ne kažem da ih neće biti, ali izgleda da smo vrhunac toplog ljeta u većini Hrvatske imali krajem lipnja i početkom srpnja', poručio je. Dodaje i kako dugoročne i dalje nisu dovoljno pouzdane – što je pokazao i ovogodišnji svibanj, koji je u većini Hrvatske bio malo hladniji od prosjeka, unatoč prognozama povećane vjerojatnosti toplijeg vremena. Jako nevrijeme u Karlovcu U Karlovcu su vatrogasci intervenirali na četiri lokacije zbog jakog vjetra, kiše i tuče. Intervencije su uključivale sanaciju krova, uklanjanje limenog pokrova sa zgrade te uklanjanje stabala u središtu grada. Zbog nadolazeće visinske ciklone i priljeva vlažnog, nestabilnog zraka, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je u subotu crveno upozorenje za zagrebačku, karlovačku i riječku regiju, dok je ostatak zemlje bio pod narančastim upozorenjem. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a rekla je za HRT kako je grmljavinsko nevrijeme jedan od najvećih izazova za prognozu. 'Pojedini prirodni meteorološki procesi zaista su još vrlo teško prognozljivi nekoliko dana unaprijed, pa čak i nekoliko sati unaprijed. To se osobito odnosi na grmljavinska nevremena koja su lokalizirana i koja se vrlo, vrlo brzo i naglo razviju i intenzificiraju', rekla je Mikuš Jurković, dodajući da je takvo bilo nedavno splitsko nevrijeme. Osvrnula se i na klimatske promjene. Rekla je kako negativni trend ne možemo u potpunosti zaustaviti, ali da ga svakako možemo usporiti. 'Budući da se radi o globalnom problemu, onda bi bilo najučinkovitije da ga rješavamo globalno, rekla je, dodajući da bi trebalo biti uključeno više sektora - od politike, preko gospodarstva, turizma, zaštite okoliša, edukacije... Ono što mi možemo - možemo se na neki način prilagoditi klimatskim promjenama i na neki način graditi otpornost naših zajednica na klimatske promjene', rekla je Mikuš Jurković. Navela je i kako DHMZ zajedno s Institutom za vode radi na velikom projektu kojim će jačati sustav praćenja klime i klimatskih promjena, kao i da Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije planira otvoriti nacionalni centar za prilagodbu klimatskim promjenama. Glavni cilj je da se sačuvaju ljudski životi, a onda i zaštita imovine, našeg gospodarstva, zaključila je.

