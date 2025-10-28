nakon urušavanja

Donesena odluka o radu tržnice Dolac

Bi. S.

28.10.2025 u 18:36

Dolac
Dolac Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Podružnica Tržnice Zagreb donijela je u utorak odluku o ograničenju rada Tržnice Dolac: do završetka sanacije ostat će preventivno zatvoren unutarnji prostor (hala) tržnice Dolac, dok zakupci nastavljaju rad na ostalim dijelovima tržnice

'Djelatnici Tržnice Dolac odmah po saznanju o padu manjeg dijela žbuke sa stropa u hali tržnice Dolac preventivno su zatvorili taj prostor tržnice, a tijekom utorka obavljen je pregled statičara', javljaju iz Zagrebačkog holdinga.

Urušio se strop na Dolcu Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Na temelju preliminarnog pregleda i usmenog mišljenja stručnjaka, donesena je odluka da hala tržnice Dolac ostaje i dalje zatvorena. Vjerojatno će biti potrebne neke intervencije, u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u  funkciju. Te ćemo radnje u najboljem interesu kupaca i posjetitelja poduzeti bez odgađanja', istaknuo je voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević.

