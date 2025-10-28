Donesena odluka o radu tržnice Dolac

'Djelatnici Tržnice Dolac odmah po saznanju o padu manjeg dijela žbuke sa stropa u hali tržnice Dolac preventivno su zatvorili taj prostor tržnice, a tijekom utorka obavljen je pregled statičara', javljaju iz Zagrebačkog holdinga.

'Na temelju preliminarnog pregleda i usmenog mišljenja stručnjaka, donesena je odluka da hala tržnice Dolac ostaje i dalje zatvorena. Vjerojatno će biti potrebne neke intervencije, u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u funkciju. Te ćemo radnje u najboljem interesu kupaca i posjetitelja poduzeti bez odgađanja', istaknuo je voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević.