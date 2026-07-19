oprez na putovanju

Prometni kaos na autocestama: Nesreće na A1 i A2 stvaraju kilometarske kolone

M. Šu./Hina

19.07.2026 u 15:39

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
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Trenutno se zbog prometne nesreće prije naplate Demerje na A1 u smjeru Zagreba vozi jednim trakom, kolona se stvorila i ispred tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika zbog nesreće u samom tunelu, a otežano se vozi i na A2 u smjeru Zagrebu, također, zbog nesreće, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

U tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika dogodila se prometna nesreća, vozila su sada uklonjena, no pred tunelom se stvorila kolona duga oko dva kilometra.

Iako je zbog prometne nesreće na 4+500 kilometru autoceste A1 pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba promet privremeno bio prekinut, trenutno se vozi usporeno jednim trakom. Kolona je duga oko tri kilometra.

Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje: između čvorova Novigrad i Bosiljevo II u smjeru mora, a u smjeru Zagreba između čvorova ﻿Ogulin i Bosiljevo I te između čvora Karlovac i naplate Lučko

Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko dva kilometra te se proteže i u Sloveniju.

Prometna nesreća dogodila se i na ﻿22. kilometru A2 Zagreb-Macelj kod čvora Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba, zbog čega se vozi otežano.

Kolona je i dalje na graničnom prijelazu Bajakovo, trenutno duga oko četiri kilometra.

Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.

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