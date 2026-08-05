Prometna u Šibeniku: Motociklist se bori za život

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, zbog težine ozljeda muškarac je prevezen na liječenje u Klinički bolnički centar Split. Na mjestu nesreće provodi se očevid, a promet se odvija uz privremenu regulaciju policijskih službenika.

Prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), zbog ove prometne nesreće na državnoj cesti DC58 u Šibeniku promet se odvija otežano, jednom prometnom trakom uz regulaciju policije.

HAK također upozorava da se zbog druge prometne nesreće na državnoj cesti DC76, između križanja za autocestu A1 i tunela Sveti Ilija, promet odvija uz privremenu regulaciju.