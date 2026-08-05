PROMET USPOREN

Prometna u Šibeniku: Motociklist se bori za život

B. Stilin

05.08.2026 u 21:50

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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58-godišnji motociklist u prometnoj nesreći u Šibeniku zadobio je ozljede opasne po život. Nesreća se dogodila u srijedu oko 18.55 sati u Ulici Vrpoljački put u šibenskom naselju Ružine.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, zbog težine ozljeda muškarac je prevezen na liječenje u Klinički bolnički centar Split. Na mjestu nesreće provodi se očevid, a promet se odvija uz privremenu regulaciju policijskih službenika.

Prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), zbog ove prometne nesreće na državnoj cesti DC58 u Šibeniku promet se odvija otežano, jednom prometnom trakom uz regulaciju policije.

HAK također upozorava da se zbog druge prometne nesreće na državnoj cesti DC76, između križanja za autocestu A1 i tunela Sveti Ilija, promet odvija uz privremenu regulaciju.

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