UŽAS KOD DONJEG MIHOLJCA

Maloljetnik poginuo pri slijetanju motociklom u odvodni kanal: Još jedan je ozlijeđen

M.Č.

05.08.2026 u 10:20

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević
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Jedan maloljetnik poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 11.55 sati u Šljivoševcima na području Policijske postaje Donji Miholjac

Prema policijskom izvješću, maloljetnik je upravljao vlastitim motociklom virovitičkih registracijskih oznaka Kolodvorskom ulicom u smjeru zapad – istok, dok se s njim na motociklu vozio drugi maloljetnik. U jednom je trenutku izgubio nadzor nad vozilom te sletio u odvodni kanal.

Obojica su hitno prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice. Unatoč liječničkim naporima, putnik na motociklu preminuo je u 17.25 sati od zadobivenih ozljeda. Vozač je u nesreći lakše ozlijeđen.

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Policija je utvrdila da vozač nije bio pod utjecajem alkohola, a obojica maloljetnika u trenutku nesreće nosila su zaštitne kacige.

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