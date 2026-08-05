Maloljetnik poginuo pri slijetanju motociklom u odvodni kanal: Još jedan je ozlijeđen

Prema policijskom izvješću, maloljetnik je upravljao vlastitim motociklom virovitičkih registracijskih oznaka Kolodvorskom ulicom u smjeru zapad – istok, dok se s njim na motociklu vozio drugi maloljetnik. U jednom je trenutku izgubio nadzor nad vozilom te sletio u odvodni kanal.

Obojica su hitno prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice. Unatoč liječničkim naporima, putnik na motociklu preminuo je u 17.25 sati od zadobivenih ozljeda. Vozač je u nesreći lakše ozlijeđen.