Snažan potres pogodio jug Meksika, izdano upozorenje na cunami

Prema podacima američkog United States Geological Survey, potres je prvotno procijenjen na magnitudu 7,4, no naknadno je revidiran na 7,3. Epicentar je bio u Tihom oceanu, u blizini lučkog grada Puerto Madero, nedaleko od granice s Gvatemalom, na dubini od 10 kilometara, piše Sky News .

Nakon potresa U.S. Tsunami Warning System upozorio je na moguć cunami na obalama unutar 300 kilometara od epicentra. Za dijelove obale Meksika i Gvatemale prognozirani su valovi visoki između 30 centimetara i jednog metra iznad uobičajene razine mora, dok bi u Kolumbiji, Kostariki, Ekvadoru, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragvi, Panami i Peruu valovi trebali biti manji od 30 centimetara.

Potres se snažno osjetio i u susjednoj Gvatemali, gdje su se zatresle zgrade u glavnom gradu Guatemala Cityju. Prema navodima Reutersa, stanovnici su istrčali na ulice, a zaposlenici pojedinih državnih institucija evakuirani su u skladu sa sigurnosnim protokolima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Salvadoru.

Guverner meksičke savezne države Oaxaca Salomón Jara priopćio je da je potres u glavnom gradu te savezne države osjetio umjerenim intenzitetom te da zasad nema izvješća o ozbiljnijoj šteti ili ozlijeđenima. Nakon glavnog udara zabilježeno je i nekoliko naknadnih potresa. Meksička nacionalna seizmološka služba izvijestila je o podrhtavanjima preliminarnih magnituda 6,1, 5,2 i 4,5.

Predsjednik Gvatemale Bernardo Arévalo objavio je da nema poginulih te pozvao građane da ostanu smireni i slijede upute nadležnih službi. Vlasti Meksika, Gvatemale i drugih zemalja na pacifičkoj obali nastavljaju pratiti stanje zbog mogućih novih podrhtavanja i razvoja situacije s upozorenjem na cunami.