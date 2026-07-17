MAGNITUDE 7,3

Snažan potres pogodio jug Meksika, izdano upozorenje na cunami

L. Š.

17.07.2026 u 18:00

Policija u Meksiku nakon potresa - ilustracija
Policija u Meksiku nakon potresa - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia
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Snažan potres magnitude 7,3 pogodio je u petak obalu južne meksičke savezne države Chiapas, nakon čega su američke vlasti izdale upozorenje na mogući cunami. Za sada nema izvješća o poginulima ni većoj materijalnoj šteti, no vlasti u više zemalja prate razvoj situacije

Prema podacima američkog United States Geological Survey, potres je prvotno procijenjen na magnitudu 7,4, no naknadno je revidiran na 7,3. Epicentar je bio u Tihom oceanu, u blizini lučkog grada Puerto Madero, nedaleko od granice s Gvatemalom, na dubini od 10 kilometara, piše Sky News.

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Nakon potresa U.S. Tsunami Warning System upozorio je na moguć cunami na obalama unutar 300 kilometara od epicentra. Za dijelove obale Meksika i Gvatemale prognozirani su valovi visoki između 30 centimetara i jednog metra iznad uobičajene razine mora, dok bi u Kolumbiji, Kostariki, Ekvadoru, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragvi, Panami i Peruu valovi trebali biti manji od 30 centimetara.

Potres se snažno osjetio i u susjednoj Gvatemali, gdje su se zatresle zgrade u glavnom gradu Guatemala Cityju. Prema navodima Reutersa, stanovnici su istrčali na ulice, a zaposlenici pojedinih državnih institucija evakuirani su u skladu sa sigurnosnim protokolima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Salvadoru.

Guverner meksičke savezne države Oaxaca Salomón Jara priopćio je da je potres u glavnom gradu te savezne države osjetio umjerenim intenzitetom te da zasad nema izvješća o ozbiljnijoj šteti ili ozlijeđenima. Nakon glavnog udara zabilježeno je i nekoliko naknadnih potresa. Meksička nacionalna seizmološka služba izvijestila je o podrhtavanjima preliminarnih magnituda 6,1, 5,2 i 4,5.

Predsjednik Gvatemale Bernardo Arévalo objavio je da nema poginulih te pozvao građane da ostanu smireni i slijede upute nadležnih službi. Vlasti Meksika, Gvatemale i drugih zemalja na pacifičkoj obali nastavljaju pratiti stanje zbog mogućih novih podrhtavanja i razvoja situacije s upozorenjem na cunami.

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