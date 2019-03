Produljenje Brexita moglo bi izazvati pravne zapreke

Velika Britanija mogla bi se, bude li nastojala odgoditi Brexit, suočiti s pravnom zaprekom EU-a zbog utjecaja na europske parlamentarne izbore, iznosi se u pravnom mišljenju sačinjenom za njemački Bundestag, što potencijalno otežava Berlinu da podrži bilo što osim kratke odgode

Budu li pregovori o Brexitu produljeni do sastavljanja novog Europskog parlamenta a Velika Britanija ne sudjeluje u izborima, izvješće Bundestaga kaže da će pravo njezinih državljana i državljana ostalih država članica EU-a stanovnika Velike Britanije vjerojatno biti prekršena.

"Stoga bi bilo moguće da Europska komisija ili država članica pokrene postupak zbog povrede europskog zakonodavstva protiv Velike Britanije" u slučaju takva produljenja, dodaje se u izvješću.

Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je u srijedu da, ako Velikoj Britaniji treba više vremena sredi svoj izlazak iz Europske unije, da to neće odbiti.

Izbori za novi saziv Europskog parlamenta održat će se 23.-25. svibnja.

Velika Britanija treba napustiti EU 29. ožujka, no premijerka Theresa May do sada nije uspjela uvjeriti parlament da podrži njezin dogovor o povlačenju te riskira neuredan izlazak iz bloka.

May je prvi put ovaj tjedan otvorila mogućnost kratke odgode da izbjegne takav scenarij 'bez dogovora' za koji se neki britanski zastupnici nadaju da će otvoriti put zaustavljanju Brexita.

Bude li Velika Britanija sudjelovala na izborima, postavlja se pitanje izabranih britanskih zastupnika koji bi tijekom rada parlamenta mogli izgubiti svoj mandat, zaključuje se u izvješću.