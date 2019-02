Laburisti podupiru novi referendum o Brexitu

Britanska oporbena Laburistička stranka poduprijet će novi referendum o Brexitu nakon što je parlament odbacio njezin prijedlog o trajnoj carinskoj uniji s Unijom, rekao je u srijedu euroskeptični čelnik stranke Jeremy Corbin

"Podupiremo i izjašnjavanje građana kako bi se spriječio štetan brexit koji predlažu konzervativci ili brexit bez dogovora", dodao je.

John McDonnell, drugi čovjek laburista, najavio je da će zahtjev za novim referendumom uputiti čim May iznese svoj novi plan u parlamentu.

Ministar za brexit Steve Barclay rekao je da u parlamentu nema suglasja oko još jednog referenduma i da se čak ne zna kako bi trebalo glasiti referendumsko pitanje.

May je u srijedu od zastupnika dobila dva tjedna odgode za glasovanje o sporazumu koji je postigla s Bruxellesom, spriječivši time pobunu kojoj je cilj zaustavljanje Brexita bez sporazuma.

Nakon što je 15. siječnja odbijen njezin originalan plan u najvećem parlamentarnom porazu u modernoj britanskoj povijesti, May se nada da će uspjeti na glasovanje donijeti izmijenjeni dogovor. To bi se moglo dogoditi najranije idući tjedan, no vjerojatno neće do 12. ožujka.

Premijerka je obećala da će u slučaju odbacivanja i novog sporazuma zastupnici imati priliku glasovati o tome hoće li Britanija napustiti EU bez dogovora ili će se od Bruxellesa zatražiti da se rok odgodi.