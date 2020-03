Dijana Zadravec iznijela svoju stranu priče oko sukoba koji mjesecima trese Vinogradsku: Plenković me nije pogurao!

Zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec u Novom danu govorila je, među ostalim, i o incidentu od 18. prosinca, kada je, kako je objavljeno, na jutarnjem sastanku Zadravec verbalno, a potom i fizički napala Miju Primorac, voditeljicu Odjela nabave medicinskih proizvoda u toj bolnici

Prvi je bio odabir tvrtke koja će provoditi ostale javne nabave za projekt. Tu se susrećemo s javnom nabavom i Mia Primorac koja je službenica u javnoj nabavi pripremala je natječajnu dokumentaciju. Dobili smo tri ponude. Prva je bila dumping cijena, gdje sam sumnjala da će tvrtka koja je išla s tako niskom cijenom uopće upotrijebiti dovoljno resursa da se projekt može realizirati. Jedna je ponuda bila neprihvatljiva ekonomski, jer je cijena bila visoka, a srednja cijena je bila Europlantaže, tvrtka za koju sam procijenila da njihove reference nisu u skladu sa smjernicama projekta. Odlučila sam da želim poništiti natječaj i da se natječaj ponovi kako bi pronašli tvrtku koja je sposobna odraditi sve što je potrebno.

Dolazimo do toga da natječaj koji sam željela poništiti je u medijima krivo komuniciran - da je Primorac htjela poništiti. Ona je, dok je pripremala natječaj, radila je za tvrtku Europlantaže, koja se javila na naš natječaj, kao voditeljica javne nabave.

Bila sam začuđena time što ona kontinuirano odbija objaviti odluku o poništenju i sve vrijeme ističe da je Europlantaže optimalni ponuđač. Nisam se s tim slagala. Tu dolazi do onog isceniranog sukoba od kojeg kreće medijski linč', rekla je Zadravec.

'Sukoba nije bilo'

'Tada se faktični nije dogodilo ništa. To je bio hitan sastanak na kojem sam tražila od Primorac i gospodina iz javne nabave da mi kažu zašto odluka o poništenju nije objavljena. Nisam dobila odgovor. Dobila sam gospođu Primorac koja verbalno oponira, koja scenira napad na mene i izlazi i za 15 minuta je u bonici je medij kojem u izdavačkom savjetu ravnatelj KBC-a, Mario Zovak.

Nije bilo razmjene udaraca, Primorac je počela verbalno oponirati, zamahnula je rukom prema meni, ali to je bilo minorno i ja se na to ne bih ni obazirala, ali ona nije imala jasan odgovor na pitanje zašto nije objavila odluku. Sada je jasno, ali tada nisam znala zašto to toliko odbija. Sada vidim u Nacionalu da su ušli u trag određenim dokazima. Javno je dostupno i to da je Primorac bila angažirana kao voditeljica javne nabave za tvrtku Europlantaže. Ona je natječaj pripremala i htjela je da se na njemu odabere tvrtka Europlantaže', rekla je Zadravec.

Kazala je i kako ona nije uzvratila na zamah koji je Primorac napravila prema njoj.

'Nisam uzvratila. Svo troje svjedoka su idući dan izjavili da nije bilo nikakvog napada s moje strane, a za četiri dana su dvojica od njih promijenila iskaz. Uslijedio je pravi medijski linč protiv mene gdje jedan medij, jedna novinarka, a u čijem izdavačkom savjetu sjedi gospodin Zovak, iznose 16 tekstova na portalu, 13 u tisku, 7 naslovnica, 1 nedjeljna duplerica - sve lažne optužbe protiv mene, sve negativno intonirani tekstovi. Preko 95 posto lažnih navoda, netočnih insinuacija. Na mene je napravljen medijski linč.

Ja sam to pokušavala demantirati i od naših pet demantija, a u svakom se demantiju osvrćemo na nekoliko tekstova, objavljeno je svega pola jednog', rekla je Zadravec.

'Bio je niz netočnih navoda: Od toga da je bio natječaj za magnet 3 Tesla, što je netočno, bio je natječaj za odabir tvrtke koja će provoditi preostale javne natječaje, kako bi za taj projekt kupili alate. Tim sam projektom od 32 milijuna kuna europoskog novca htjela učiniti dobro našem javnom zdravstvu. Mogla sam raditi i za privatnu kompaniju, ali radila sam za javno zdravstvo, da svi građani dobiju vrijednu uslugu kroz projekt edukacije i zadržavanja mladih, a nama na kraju ostaje aparat.

Susrela sam se s problemima, opstrukcijama, lažnim optužbama. Već tri godine trpim mobing jer sam u KBC-u od 2016. godine ukazala na određena kaznena djela. Žrtva mobinga sam ja, a meni se medijski imputira da ja mobingiram ljude', kazala je Zadravec.

O aluzijama da je Plenković 'pogurao' njezinu karijeru, Zadravec kaže:

'To je apsolutna besmislica. Gradila sam karijeru 20 godina bez ikakvog utjecaja politike. Ja sam subspecijalist radiolog, doktorica znanosti, sveučilišna profesorica na Zagrebačkom Sveučilištu s europskom diplomom iz neuroradiologije. Moje uključivanje u političku arenu došlo je prije 3-4 godine. U poznanstvu s Plenkovićem ne veže me nikakva privatna ni profesionalna poveznica. To je totalna besmislica.

Dovesti projekt od 32 milijuna kuna u javno zdravstvo trajalo je godinu i pol dana. Umjesto da se kaže - hajdemo to sada iskoristiti, to je super, ja se susrećem s lažnim optužbama, potpuno nedužna', rekla je Zadravec.