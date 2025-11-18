NEVIĐENI ČIN SABOTAŽE

Poljaci šokirani diverzijom na pruzi prema Ukrajini: Upiru prstom u Rusiju

M.Da./Hina

18.11.2025 u 13:09

Diverzija na pruzi u Poljskoj
Diverzija na pruzi u Poljskoj Izvor: Profimedia / Autor: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia
Sve upućuje da iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoje ruske obavještajne službe, rekao je u utorak glasnogovornik poljskog ministra specijalnih službi.

Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin, koja povezuje prijestolnicu s gradom na ukrajinskoj granici, dogodila se nakon niza podmetnutih požara, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim europskim zemljama.

Izjava glasnogovornika prva je u kojoj neki dužnosnik poljskih sigurnosnih službi javno izražava sumnju da iza eksplozije, koju je premijer Donald Tusk proglasio "neviđenim činom sabotaže”, stoji Rusija.

Upitan o istrazi tog incidenta, Jacek Dobrzynski odgovorio je novinarima da vlasti prikupljaju dokaze i informacije te potvrđuju one koje su prikupili dosad.

"Svjesni ste da oni koji su naručili sabotažu, a sve ukazuje da su to ruske obavještajne službe, veoma žele znati u kojem smjeru ide istraga policije i agencija za unutarnju sigurnost”, kazao je.

Poljska vlada u utorak ujutro je na temu incidenta održala izvanredni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem su prisustvovali i vojni zapovjednici, čelnici obavještajnih agencija te predstavnik predsjednika.

Najbitnije od bitnog

