Problemi na cestama i moru: Jak vjetar donio zabrane i prekide linija

Između Senja i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog jakog vjetra zabrana je prometa za motocikle, vozila s kamp-prikolicama i autobuse na kat.

Most Dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila.

Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te brzoj cesti Solin-Klis (DC1).

Vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.