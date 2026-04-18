Problemi na cestama i moru: Jak vjetar donio zabrane i prekide linija

M. Šu./Hina

18.04.2026 u 08:23

Most dr. Franje Tuđmana otvoren je samo za osobna vozila
Most dr. Franje Tuđmana otvoren je samo za osobna vozila Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Između Senja i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog jakog vjetra zabrana je prometa za motocikle, vozila s kamp-prikolicama i autobuse na kat.

Most Dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila.

Na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova.

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te brzoj cesti Solin-Klis (DC1).

Vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

PROCURIO TAJNI DOKUMENT

DOBRA VIJEST

BIVŠA GRADSKA VIJEĆNICA

