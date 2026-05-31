Dron pogodio nuklearnu elektranu Zaporižje. Šef IAEA-e: 'Ovo je čisto igranje vatrom'

IAEA je priopćila da ju je o incidentu obavijestila uprava elektrane, a koja se nalazi pod ruskom kontrolom.

'Glavni direktor IAEA-e, Rafael Mariano Grossi, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog prijavljenog incidenta, koji ugrožava, kako sedam neizostavnih stupova za osiguranje nuklearne sigurnosti tijekom sukoba, tako i pet konkretnih načela za zaštitu ZNPP-a', istaknuli su iz agencije.

Ta načela, naglašavaju, jasno navode da 'ne smije biti nikakvih napada iz elektrane niti protiv elektrane'. Prema navodima agencije, koja je zatražila pristup pogođenoj zgradi turbine kako bi iz prve ruke procijenila štetu, riječ je o prvom napadu dronom unutar perimetra elektrane od travnja 2024. godine.

'Napadati nuklearna postrojenja isto je kao igrati se vatrom', poručio je Grossi.

Iz IAEA-e su kazali kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi pojedinosti o događaju, dodajući kako nema neposrednih izvješća o ozlijeđenima niti o šteti na nuklearnim sustavima elektrane.