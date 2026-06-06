Prijevara s rezervacijama stigla i u Hrvatsku: Kako se mogla dogoditi i kako je izbjeći?

'Zbog tehničke pogreške Vaša kartica nije mogla biti autorizirana. Kako bismo potvrdili rezervaciju, molimo Vas da u roku od 12 sati ažurirate podatke o plaćanju putem poveznice. U protivnom će Vaša rezervacija biti otkazana', glasi jedna od lažnih poruka, prenosi HRT.

Neslužbeno se doznaje da se u Hrvatskoj dogodio jedan ovakav slučaj prijevare, no udruge hotelijera ne otkrivaju o kome je riječ. Velike hotelske kuće nisu željele komentirati slučaj, a mali hoteli tvrde da nisu imali hakerskih incidenata.

Predstavnici iznajmljivača tvrde da ni među njima zasad nije zabilježen nijedan slučaj tzv. phishinga. Takva metoda hakerskog presretanja stvarnih turističkih rezervacija diljem Europe kruži mjesecima.