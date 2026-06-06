Prijevara s rezervacijama stigla i u Hrvatsku: Kako se mogla dogoditi i kako je izbjeći?

Prijevare s rezervacijama, doznali smo prije neki dan, stigle su i u Hrvatsku. Na meti prevaranata u phishing kampanjama su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da otvore na poveznicu i unesu podatke o platnim karticama.
'Zbog tehničke pogreške Vaša kartica nije mogla biti autorizirana. Kako bismo potvrdili rezervaciju, molimo Vas da u roku od 12 sati ažurirate podatke o plaćanju putem poveznice. U protivnom će Vaša rezervacija biti otkazana', glasi jedna od lažnih poruka, prenosi HRT.
Neslužbeno se doznaje da se u Hrvatskoj dogodio jedan ovakav slučaj prijevare, no udruge hotelijera ne otkrivaju o kome je riječ. Velike hotelske kuće nisu željele komentirati slučaj, a mali hoteli tvrde da nisu imali hakerskih incidenata.
Predstavnici iznajmljivača tvrde da ni među njima zasad nije zabilježen nijedan slučaj tzv. phishinga. Takva metoda hakerskog presretanja stvarnih turističkih rezervacija diljem Europe kruži mjesecima.
'Napadači se prikazuju kao hotelski lanci, kao da traže od ljudi da potvrde svoju rezervaciju odnosno da daju brojeve kreditnih kartica kako bi potvrdili svoju rezervaciju. Možemo očekivati da će u narednim danima i tjednima napadači koristiti telefonske kanale, e-mail ili nešto treće da bi u konačnici došli do brojeva kreditnih kartica, odnosno kako bi izvršili određene transakcije', pojasnio je Alen Delić, zamjenik predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.
Kratak rok i uvjerljiva prijetnja otkazivanjem smještaja nekima su dovoljni razlozi da podatke s tekućeg računa pošalju nepoznatom primatelju.
Neki prekasno shvate da iza dramatične poruke stoje hakeri koji su presreli podatke o njihovu smještaju. Hoteli i rezervacijske platforme nikad ne traže autorizacijske kodove preko društvenih mreža, pa ni preko aplikacija za dopisivanje. Umjesto klika na poveznicu, savjetuje se nazvati objekt u kojem je rezerviran smještaj.
Agencija za zaštitu osobnih podataka u petak je upozorila korisnike da na poveznicama ne ostavljaju niti dijele osobne podatke.