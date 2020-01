Prijatelji životinja oduševljeni: Zabrana petardi je logična, građani to već dugo čekaju

Udruga Prijatelji životinja pozdravila je u petak najavljene izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja kojima bi se u potpunosti zabranila upotreba svih vrsti petardi tijekom cijele godine. Ova zabrana je logična i nešto što je većina građana dugo čekala, osobito ako se sjetimo da su petarde i prije bile u potpunosti i opravdano zabranjene te njihova ponovna upotreba nije ni trebala biti dopuštena, stoji u priopćenju te udruge.

Ističe se da je peticiju protiv petardi, koju je udruga pokrenula, potpisalo više od 30.000 ljudi. Stoga, navodi se dalje, Prijatelji životinja ukazuju da trenutačni prijedlog zakona predstavlja pomak prema miru i sigurnosti, odnosno zaštiti ljudi i životinja, no da bi u njemu trebalo izmijeniti i mogućnost potpuno nelogične i neopravdane upotrebe pirotehnike 27., 28., 29. i 30. prosinca jer se tada ništa ne obilježava, iako opravdanja, naravno, nema ni za 31. prosinca i 1. siječnja.



U mnogim europskim državama korištenje pirotehnike dopušteno je samo na Silvestarsku noć, i to čak u određenom rasponu sati, a prodaja pirotehnike dopuštena samo od 29. do 31. prosinca, no nikako ne u blizini bolnica, dječjih i staračkih domova, škola, crkava i povijesnih građevina.



"Također, zaista nema potrebe podilaziti trgovcima u toj mjeri da je prodaja dopuštena čak od 15. prosinca. Za to", ističu Prijatelji životinja, "ne može biti opravdanje ni gužva u trgovinama pirotehnikom jer, unatoč zabranama, svi znaju da korištenje pirotehnike počinje isti dan kada je dopuštena i prodaja".



U priopćenju se, uz ostalo, navodi da je u Italiji još 2011. u više od 850 gradova i općina zabranjeno u silvestarskoj noći pucati petardama, a grad Collecchio u Parmi od 2016. dopušta samo tihe vatromete kako bi se spriječile traume pasa. Poljaci su, zbog dobrobiti životinja, dočekali 2018. slaveći bez bučnih vatrometa i koristeći umjesto toga svjetlo lasera, konfete i tihe vatromete. Iz ureda gradonačelnika Lublina poručili su da životinje jako teško podnose buku vatrometa, a suvremena tehnika omogućava nam da nađemo neškodljiva, a jednako atraktivna rješenja.



Inače, tijekom trajanja policijske akcije 'Mir i dobro', od 13. prosinca 2019. do 8. siječnja 2020., teško su ozlijeđene tri osobe, a 11, među kojima i šestero djece, lakše je ozlijeđeno. Zabilježena su tri propucavanja obiteljskih domova, pet automobila i tri slučaja propucavanja ostalih objekata. Oduzeto je 58 komada oružja, 6424 komada raznog streljiva, 15 komada eksplozivnih sredstava i 1024 komada pirotehničke galanterije, priopćilo je u petak Ravnateljstvo policije.