Ovih dana u Zagrebu je nakon duge i teške bolesti u 60. godini preminula Željka Martinčević, nekadašnja suradnica tportala

Jedna od rijetkih senior blogerica u Hrvatskoj poznata kao Tiny Little Blonde , Željka je postala vrlo prepoznatljiva po svom specifičnom stilu. Moda je bila njezin život.

U karijeri se bavila i marketingom te organizacijom evenata. Nikada se nije povodila za trendovima već uvijek furala svoj stil koji je nazivala avangardnim.

'Svoj stil smatram avangardnim i podržavam sve ljude koji znaju „isfurati“ svoj stil. Davnih godina sam imala izbrijanu glavu i to mi se činilo skroz OK. Bez obzira na čudne poglede ljudi koji su se za mnom okretali na cesti. Ali, to sam ja i ne bih mijenjala svoj život ni za što na svijetu', govorila je svojedobno Željka.