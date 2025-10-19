Preminula je Sofia Corradi, pokretačica programa razmjene studenata Erasmus

Sofia Corradi, koja će kasnije postati profesorica na rimskom sveučilištu, kao studentica je dobila prestižnu američku Fulbrightovu stipendiju, koja ju je odvela na Sveučilište Columbia u New Yorku gdje je diplomirala pravo.

Kada talijanski obrazovni sustav po povratku nije priznao njezinu američku diplomu, predložila je program razmjene, koji je naposljetku pokrenula na razini Europske unije 1987. godine.

Od tada je u programu sudjelovalo oko 16 milijuna studenata, prema web stranici Erasmusa. Program, kojim upravlja EU, potiče bližu suradnju između sveučilišta i visokoškolskih ustanova diljem Europe.