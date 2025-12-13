Hrvatska suzdržana o rezoluciji UN-a o Izraelu: Milanović je htio drugačije

Opća skupština je sa 139 glasova za, 12 protiv i 19 suzdržanih usvojila Rezoluciju UN-a kojom podržava savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o obvezama Izraela u vezi s prisutnošću i aktivnostima Ujedinjenih naroda, drugih međunarodnih organizacija i trećih država na okupiranom palestinskim teritorijem.

Time se zahtijeva da Izrael ispuni sve svoje pravne obveze prema međunarodnom pravu, kao okupacijske sile i kao članice UN-a. To uključuje odluke Suda, ali i opću obvezu upravljanja teritorijem u korist lokalnog stanovništva i obvezu suradnje u dobroj vjeri s UN-om.

Od Izraela se traži da odmah dopusti i olakša pružanje humanitarne pomoći i osnovnih usluga koje spašavaju živote palestinskom civilnom stanovništvu, uključujući pomoć koju pružaju UN i njegove agencije te druge međunarodne organizacije i države.