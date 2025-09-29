Premijer RS-a veličao časnika JNA koji je digao u zrak skladište streljiva kod Bjelovara

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić veličao je časnika bivše JNA Milana Tepića koji je u samoubilačkoj misiji 29. rujna 1991. godine digao u zrak skladište streljiva kod Bjelovara pri čemu je ubio osam pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) dok je gotovo stotinu ljudi ozlijeđeno
Minić je u objavi na društvenoj mreži X Tepićevo uništavanje skladišta "Barutana" kod Bjelovara opisao kao "herojski čin".
"Slava im", napisao je premijer RS u objavi koju je uz Tepića posvetio i vojniku JNA Stojadinu Mirkoviću koji je također poginuo kada je Tepić aktivirao eksploziv.
Samoubilački Tepićev čin koji je uz ljudske žrtve prouzročio i značajnu materijalnu štetu na brojim objektima u bjelovarskom prigradskom naselju u blizini skladišta u Srbiji i RS slave kao herojstvo a u Bosanskoj Dubici gdje je taj bivši časnik JNA rođen svake godine 29. rujna posebice obilježavaju kao "dan sjećanja" na Tepića.
Na pročelju jedne od zgrada u Bosanskoj Dubici iscrtan je mural s njegovim likom uz poruku "dobro došli u grad majora Milana Tepića".
Minić je predsjednik vlade RS izabran 2. rujna odlukom entitetskog parlamenta i to kao kandidat kojega je predložio Milorad Dodik.
No upravo je ta činjenica razlog za osporavanje zakonitosti njegova izbora jer ga je Dodik predložio 23. kolovoza kada više nije bio na dužnosti predsjednika RS jer mu je mandat prestao još u kolovozu po sili zakona nakon što je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.
Sud BiH je 18. kolovoza odbio Dodikovu žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) kojom mu je oduzet mandat predsjednika entiteta a činjenicu da je on taj koji je nakon toga ipak potpisao prijedlog da se za premijera izabere Minić u parlamentu RS skrivali su sve do ponedjeljka kada su na mrežnim stranicama objavili presliku tog dokumenta s Dodikovim potpisom.
"Da bismo spriječili zlonamjerne tvrdnje i manipulacije da je ovlašteni predlagatelj Save Minića za mandatara bio netko drugi a ne Milorad Dodik, taj dokument objavljujemo na internetskoj stranici Narodne skupštine RS", izjavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Upravo je na dostavi tog dokumenta inzistirao Ustavni sud BiH kojemu su bošnjački zastupnici u parlamentu RS i BiH poslali zahtjev za ocjenu ustavnosti izbora Minića i njegove vlade.
Sada je izvjesno kako taj sud ima jasnu situaciju odnosno kako može proglasiti neustavnim imenovanja vlade na čijem je čelu Minić.