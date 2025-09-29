Premijer RS-a veličao časnika JNA koji je digao u zrak skladište streljiva kod Bjelovara

Minić je u objavi na društvenoj mreži X Tepićevo uništavanje skladišta "Barutana" kod Bjelovara opisao kao "herojski čin".

"Slava im", napisao je premijer RS u objavi koju je uz Tepića posvetio i vojniku JNA Stojadinu Mirkoviću koji je također poginuo kada je Tepić aktivirao eksploziv.

Samoubilački Tepićev čin koji je uz ljudske žrtve prouzročio i značajnu materijalnu štetu na brojim objektima u bjelovarskom prigradskom naselju u blizini skladišta u Srbiji i RS slave kao herojstvo a u Bosanskoj Dubici gdje je taj bivši časnik JNA rođen svake godine 29. rujna posebice obilježavaju kao "dan sjećanja" na Tepića.

Na pročelju jedne od zgrada u Bosanskoj Dubici iscrtan je mural s njegovim likom uz poruku "dobro došli u grad majora Milana Tepića".

Minić je predsjednik vlade RS izabran 2. rujna odlukom entitetskog parlamenta i to kao kandidat kojega je predložio Milorad Dodik.

No upravo je ta činjenica razlog za osporavanje zakonitosti njegova izbora jer ga je Dodik predložio 23. kolovoza kada više nije bio na dužnosti predsjednika RS jer mu je mandat prestao još u kolovozu po sili zakona nakon što je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.