'Premijer danas ima najvažniji posao na svijetu - druženje s članovima EPP-a. A sudbina 460.000 učenika?'

'Ministrica Divjak u dobroj vjeri, a možda i ne, traži da počnemo slabiti štrajk. Ako pristanemo održavati nastavu za maturante i osmaše, onda će se sutra tražiti za djevojčice, pa za dječake, za visoke ili niske, za one koji žive u blizini škole.... Mi ni najmanje namjere nemamo činiti štetu učenicima. Štetu je učinila Vlada i premijer koji 28 dana ne razgovara s nama', kazao je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec u srijedu, na redovnoj sindikalnoj konferenciji za novinare

Najavio je akciju 'Potrubi za obrazovanje', zamišljenu tako da sindikalisti danas od 13 do 14 sati prosvjeduju na svim prometnim raskršćima na kojima će to biti moguće, kako u Zagrebu od hotela Sheraton do Arene gdje će prolaziti 'prevažna kolona' s EPP-ovcima, tako i širom Hrvatske, gdje god su članovi sindikata osjetili potrebu da se uključe u današnju akciju na cesti. Svi sudionici u prometu pozvani su da se uključe tako što će potrubiti kada vide sindikaliste.

Mihalinec je na pressici objasnio i odakle Ministarstvu znanosti i obrazovanja različiti podaci od sindikalnih o tome koliko je nastavnika i škola u štrajku.