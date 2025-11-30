Koja diplomacija! Veleposlanik Tajvana u Finskoj pripremio pravi show: Organizirao je koncert, a onda je stao na pozornicu...

Kada je u srpnju preuzeo funkciju, bilo je samo pitanje vremena kada će Freddy Lim, novi veleposlanik Tajvana u Finskoj, pokazati što zna

Freddy Lim, veleposlanik Tajvana u Finskoj, pokazao je da se veze s lokalnim političarima mogu izgraditi na drugačiji način, i to kroz organizaciju heavy metal koncerta s finskim bendovima u četvrtak u Helsinkiju. Na 'F:F:F-Formosa:Finland:Festu', Limu i njegovom bednu Chthonic (u kojem svira i njegova supruga Doris Yeh), pridružili su se tajvanski bendovi Crescent Lament i Flesh Juicer , zajedno s tri finska heavy metal ili folk-metal sastava, piše FocusTaiwan. Objava njihovog nasupa na Redditu prikupila je 52.000 lajkova i preko 800 komentara u roku od 16 sati.

U intervjuu za CNA, Lim je rekao da je događaj privukao neuobičajeno velik broj finskih političara, od kojih mnogi prije nisu pokazivali puno interesa za aktivnosti vezane uz Tajvan. 'Svaki put kad smo ih pozvali na naše događaje, uvijek su rekli da ne mogu doći ili jednostavno nisu odgovorili', kazao je Lim. Veleposlanstvo Tajvana stoga je bilo iznenađeno da su mnogi od onih koji su u prošlosti odbili potvrditi svoj dolazak, sada došli. 'Neki su čak i tjedan dana prije događaja pitali mogu li povesti još prijatelja', rekao je Lim.

Tervetuloa! Moi kaikille. Tervehdin teitä Taiwanin presidentin ja kansan puolesta! Olen Taiwanin-suurlähettiläs Freddy Lim! pic.twitter.com/gOwjIjRJ3B — Freddy Lim 林昶佐 (@FreddyLim) November 29, 2025

Opisujući koncert kao dio tajvanske diplomatske strategije, Lim je rekao da je njime izgrađen most koji povezuje Tajvan i svijet kroz senzibilitet, a ne razum. Događaj je organiziralo Opće udruženje kineske kulture Tajvana, uz podršku ministarstava vanjskih poslova i kulture. Veleposlanik Lim (49) služio je dva mandata kao parlamentarni zastupnik između 2016. i 2024. Suosnivač je Stranke nove moći prije nego što se pridružio vladajućoj Demokratskoj progresivnoj stranci u studenom 2023. Prije ulaska u politiku bio je poznat kao član benda Chthonic. Ujedino je od 2010. do 2014. bio predsjednik Amnesty Internationala Taiwan.Tijekom tog vremena bio je uključen u međunarodne projekte za ljudska prava, što ga je često vodilo u zemlje poput Finske, Švedske i Njemačke.

Lim je rekao da je veleposlanstvo provelo detaljno istraživanje o interesima gostiju i u skladu s tim prilagodilo svoje pozivnice kako bi proširilo događaj izvan tradicionalne diplomacije. 'Ako volite glazbu, rekli smo vam koji metal bendovi dolaze; ako vas zanima moda, rekli smo vam koji su tajvanski dizajneri uključeni', rekao je. Lim se suočio s pitanjima o nedostatku diplomatskog iskustva i priznao je da je bio nervozan kada je krajem srpnja preuzeo dužnost. No, rekao je da je postupno pronašao svoj ritam, budući da su ga lokalni političari počeli pozivati ​​u nove heavy metal barove ili s njim dijeliti informacije o koncertima.