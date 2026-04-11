Dramatičan apel pape Lava: Prestanite!

Na posebnom molitvenom bdijenju u bazilici Svetog Petra, prvi američki papa osudio je upotrebu vjerskog jezika za opravdavanje rata te je rekao "da zabluda svemoći koja nas okružuje... postaje sve nepredvidljivija."

Izravno se obrativši svjetskim čelnicima, rekao je: "Prestanite" Vrijeme je za mir! Sjednite za stolom dijaloga i posredovanja, ne za stolom za kojim se planira novo naoružavanje."

Lav, poznat po tome što oprezno važe riječi, istaknuo se kao otvoren kritičar rata s Iranom.