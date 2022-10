Predsjednik ukrajinskog parlamenta u posjetu Hrvatskoj: 'Skup u Zagrebu je povijesni događaj'

Globalna sigurnost pitanje je broj jedan u svijetu, istaknuo je u subotu u Lovranu predsjednik ukrajinske Verhovne Rade Ruslan Stefančuk, uoči prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme u Zagrebu.

Na samitu neće biti hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a na pitanje novinara je li to bila želja Ukrajine zbog predsjednikovih ranijih izjava, Stefančuk je odgovorio da je "najvažnije to da je hrvatski narod otvorio srce ukrajinskom narodu i to vidimo na svim razinama, od običnih ljudi do državnih vlasti".

Milanović se nedavno usprotivio obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj jer ne želi da se Hrvatska petlja u taj rat "više nego što treba", što je izazvalo pozitivne reakcije ruskih medija.

Od pozvanih zemalja, u Zagreb ne stiže Srbija koja odbija uvesti sankcije Rusiji. Stefančuk je komentirao da su "od samog početka i sada vrata otvorena za svakoga, a onda svatko zasebno odlučuje hoće li kroz ta vrata ući ili neće".