Predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske šokiran slučajem Daruvarac, stručnjaci raskrinkali pravosudne rupe

Štiti li Zakon o kaznenom postupku više okrivljenike nego žrtve? Zloupotrebljavaju li se propisi kako bi se postupci odugovlačili i rušili? Je li se trebao dogoditi slučaj Daruvarac? Kako ubrzati suđenja i spriječiti zamagljivanje biti kaznenog djela iskorištavanjem rupa u proceduri? Neka su to od pitanja iz emisije HRT-a Otvoreno u ponedjeljak

http://vijesti.hrt.hr/478472/otvoreno-stiti-li-zakon-o-kaznenom-postupku-vise-okrivljenike-nego-zrtve

'Činjenica jest da je tužitelj taj koji zapravo određuje kvalifikaciju djela, međutim sud nije uvijek vezan pravnom kvalifikacijom. Ne smije prekoračiti optužbu, ne smije prekoračiti činjenice. Ograđujem se s obzirom na to da nisam vidio spis predmeta, govorim isključivo na temelju onoga što sam pročitao u medijima i što sam vidio na portalima. Inače, jedno od najprjepornijih pitanja kaznenog prava je razgraničenje pokušaja ubojstva od nanošenja teške ili osobito teške tjelesne ozljede. Ali postoje neke smjernice, kriteriji, standardi koji su prihvaćeni u sudskoj praksi, prema kojima se to može utvrditi. Primjerice intenzitet napada, trajanje napada, lokalitet odnosno lokacija ozljeda žrtve, vitalni organi - glava, meko tkivo, broj nanesenih udaraca, nesrazmjer fizičke snage...', kaže i dodaje kako je na temelju onoga što se da iščitati iz medija bilo prostora da se ide s kvalifikacijom osobito teške tjelesne ozljede. Za nju nije propisana kazna od pet godina kao za tešku tjelesnu ozljedu, nego ona od osam, pa bi to na neki način, kazao je, omogućilo da istražni zatvor traje dulje, do godine dana.

'Neke od okolnosti ukazuju na to da je počinitelj mogao biti svjestan da je doveo život žrtve u opasnost', kaže Derenčinović.

U petak je rasprava odgođena zato što se branitelji optuženika nisu pojavili na njoj.