Glavni ravnatelj policije Milina progovorio o optužbama na račun policije i slučaju Daruvarac

Nove optužbe na račun hrvatske policije da nezakonito postupa prema ilegalnih migrantima da iz zlostvlja i krade im osobne stvari, komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina koji je sve demantirao.

'Znatno smo poboljšali rezultate vezane za krijumčarenje osoba, nezakonite migracije, i sve prijave o nezakonitostima provjeravamo i nismo utvrdili nikakve slučajeve premlaćivanja", rekao je glavni ravnatelj policije za HRT. Istaknuo je da će hrvatska policija i dalje nastaviti pojačavati svoje kapacitete pogotovo u borbi protiv krijumčarenja, te dodao da nikada u povijesti nisu imali ovakve rezultate jer kako je rekao "preko 547 krijumčara procesuirano je do sada".

Na optužbe da hrvatska policija ulazi na teritorij Bosne i Hercegovine rekao je da to nikako ne stoji. 'Na teritorij BiH ulazimo samo sukladno sporazumu o prekograničnoj policijskoj suradnji, kada imamo mješovite ophodnje i kada imamo redovite aktivnosti s kolegama iz BiH', rekao je Milina.

Na pitanje kako postupaju sa migrantima, rekao je da do sada imaju 1039 slučajeva tražitelja azila i da to svakako govori da se ne radi o nikakvom kršenju ljudskih prava. 'Dapače osnovna zadaća policije je zaštita života. To i radimo svaki dan. Pomažemo migrantima koji su po ovim vremenskim prilikama, životno ugroženi - pružamo liječničku pomoć, dajemo hranu', rekao je te istaknuo i da imaju stalnu edukaciju policijskih službenika po pitanju ljudskih prava i dostojanstva.